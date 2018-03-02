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Григорий Решетник впервые показал сына

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Ведущий Григорий Решетник показал лицо своего второго сына.
Григорий Решетник впервые показал фото младшего сына
Григорий Решетник впервые показал фото младшего сына
instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник воспитывает со своей супругой двоих детей. Фотографии которых часто появляются в социальных сетях Григория и его жены.

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Правда, если лицо старшего сына Григорий Решетник показывает, то младшего он скрывал до этого время.

Григорий Решетник с сыновьями фото
Григорий Решетник с сыновьями фото
instagram.com/grisha_reshetnik
Семья Григория Решетника фото
Семья Григория Решетника фото
instagram.com/grisha_reshetnik

Сейчас же Григорий Решетник отдыхает со своей супругой и детьми на Мальдивах. И вот именно там они решили поделится первым фото, на котором видно лицо младшего сына:

Наш богатырь, наша гордость, наш меньший сынок Димуля уже взрослый. В свои 9 месяцев он хочет познакомиться с вами! Встречайте - Дима Решетник.

Напомним, что дочь Елены Кравец - копия мамы. Пользователи Сети нашли большое сходство между актрисой Студии "Квартал 95" и ее дочерью. Фото смотрите по ссылке

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Теги: Григорий Решетник, ведущий, сын, семья, личное, отдых, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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