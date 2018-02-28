Стало известно, кто продюсирует группу KAZKA

На ежегодной церемонии вручения музыкальной премии YUNA участники группы KAZKA признались, кто на самом деле является их продюсером.

Перед началом торжественной церемонии все гости мероприятия вышли на красную дорожку. Группа KAZKA появилась перед камерами не просто в обновленном составе, но и в сопровождении Юрия Никитина, которого в течение года СМИ активно именовали продюсером коллектива.

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В конце вечера, когда почти все статуэтки нашли своих обладателей, главной интригой стала номинация "Открытие года". Именно эта награда свое время представила общественности такие имена как The Hardkiss и ONUKA. В этом году статуэтку YUNA получила группа KAZKA.

Группа KAZKA фото пресс-служба MamaMusic

После вручения награды Юрий Никитин впервые официально объявил, что КAZKA - первый проект его новой компании "NIKITIN Talent Management ". Продюсер пришел на церемонию вместе со своей женой, артисткой Ольгой Горбачевой, и в течение вечера радушно принимал поздравления от коллег.

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Следует отметить, что KAZKA не только получили награду, но и выступили на сцене с композицией "Свята ". Перформанс стал для группы первым крещением на "большой " сцене и мини-тренировкой перед грядущими концертами.

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