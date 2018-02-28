Стало известно, кто продюсирует группу KAZKA
Перед началом торжественной церемонии все гости мероприятия вышли на красную дорожку. Группа KAZKA появилась перед камерами не просто в обновленном составе, но и в сопровождении Юрия Никитина, которого в течение года СМИ активно именовали продюсером коллектива.
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В конце вечера, когда почти все статуэтки нашли своих обладателей, главной интригой стала номинация "Открытие года". Именно эта награда свое время представила общественности такие имена как The Hardkiss и ONUKA. В этом году статуэтку YUNA получила группа KAZKA.
После вручения награды Юрий Никитин впервые официально объявил, что КAZKA - первый проект его новой компании "NIKITIN Talent Management ". Продюсер пришел на церемонию вместе со своей женой, артисткой Ольгой Горбачевой, и в течение вечера радушно принимал поздравления от коллег.
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Следует отметить, что KAZKA не только получили награду, но и выступили на сцене с композицией "Свята ". Перформанс стал для группы первым крещением на "большой " сцене и мини-тренировкой перед грядущими концертами.
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