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Стало известно, кто продюсирует группу KAZKA

Комментариев: 4
На ежегодной церемонии вручения музыкальной премии YUNA участники группы KAZKA признались, кто на самом деле является их продюсером.
Известно, кто продюсирует группу KAZKA (фото)
Известно, кто продюсирует группу KAZKA (фото)
пресс-служба MamaMusic

Перед началом торжественной церемонии все гости мероприятия вышли на красную дорожку. Группа KAZKA появилась перед камерами не просто в обновленном составе, но и в сопровождении Юрия Никитина, которого в течение года СМИ активно именовали продюсером коллектива.

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В конце вечера, когда почти все статуэтки нашли своих обладателей, главной интригой стала номинация "Открытие года". Именно эта награда свое время представила общественности такие имена как The Hardkiss и ONUKA. В этом году статуэтку YUNA получила группа KAZKA.

Группа KAZKA фото
Группа KAZKA фото
пресс-служба MamaMusic

После вручения награды Юрий Никитин впервые официально объявил, что КAZKA - первый проект его новой компании "NIKITIN Talent Management ". Продюсер пришел на церемонию вместе со своей женой, артисткой Ольгой Горбачевой, и в течение вечера радушно принимал поздравления от коллег.

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Следует отметить, что KAZKA не только получили награду, но и выступили на сцене с композицией "Свята ". Перформанс стал для группы первым крещением на "большой " сцене и мини-тренировкой перед грядущими концертами.

Напомним также, что ранее мы писали материал о концертном турне Александра Стоянова и Екатерины Кухар. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский-  (аноним)  28.02.2018, 23:40
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pусский-
Хочу, чтобы они все меня анально удовлетворили палкой Московской колбасы, бля! А все мои укроклоны - вонючие пидapacы, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  28.02.2018, 21:45
Оценка:  0
гость
русский какие у тебя могут быть идеи? Ты рожден что бы пердеть,дрочить и рыгать. Гы-гы-гы
русский  (аноним)  28.02.2018, 20:33
Оценка:  0
русский
Мой вонючий клон не может придумать ничего оригинального и писдит мои идеи, бля! А мой совет таков: надо выeбaть себя в сраку самотыком. Или приложить к свом губам немытую залупу. Гы-гы-гы!!!
русский  (аноним)  28.02.2018, 20:26
Оценка:  0
русский
Достали вы уроды! Уже и пёрнуть не могу громко, бля! И отсосать у любимого!
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