Вся в маму: как выглядит дочь Елены Кравец
Звезда Студии "Квартал 95" Елена Кравец воспитывает троих детей. Самая старшая из них - Мария. Девочки скоро исполняется 15 лет.
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Мы решили посмотреть фотографии дочери Елены Кравец и увидели сильное сходство между ними.
Подписчики отмечают, что Мария похожа на свою знамению маму. Да и Елена Кравец видит сходства между собой и дочерью. Правда, не внешние, а схожесть характера.
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Елена Кравец пытается дать полную свободу выбора своей дочери. Хотя ей это и сложно дается. А вот супруг Елены Кравец, как говорит сама артистка, действительно дает ей полную свободу.
Напомним, что недавно Елена Кравец показала свой дом. Артистка туда недавно переехала со всей своей большой семьей. Подробности по ссылке.
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