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Вся в маму: как выглядит дочь Елены Кравец

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Елена Кравец отмечает, что дает свободу выбора своей дочери.
Дочь Елены Кравец похожа на маму (фото)
Дочь Елены Кравец похожа на маму (фото)
instagram.com/lennykravets

Звезда Студии "Квартал 95" Елена Кравец воспитывает троих детей. Самая старшая из них - Мария. Девочки скоро исполняется 15 лет.

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Мы решили посмотреть фотографии дочери Елены Кравец и увидели сильное сходство между ними.

Подписчики отмечают, что Мария похожа на свою знамению маму. Да и Елена Кравец видит сходства между собой и дочерью. Правда, не внешние, а схожесть характера.

Елена Кравец с дочерью Мариной фото
Елена Кравец с дочерью Мариной фото
instagram.com/lennykravets, instagram.com/ma_kravets

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Елена Кравец пытается дать полную свободу выбора своей дочери. Хотя ей это и сложно дается. А вот супруг Елены Кравец, как говорит сама артистка, действительно дает ей полную свободу.

Елена Кравец с семьей фото
Елена Кравец с семьей фото
instagram.com/lennykravets

Напомним, что недавно Елена Кравец показала свой дом. Артистка туда недавно переехала со всей своей большой семьей. Подробности по ссылке.

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Теги: Елена Кравец, Елена Кравец дети, старшая дочь, сходство, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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