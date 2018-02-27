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Маша Ефросинина поделилась трогательным снимком со своим супругом

Комментариев: 1
Ведущая Маша Ефросинана всегда выступает за поддержание семейных ценностей.
Маша Ефросинина поделилась трогательным фото со своим супругом
Маша Ефросинина поделилась трогательным фото со своим супругом
instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая и актриса Маша Ефросинина на своей странице в Instagram очень часто делиться снимками и видео со своими близкими. Знаменитость показывает своих детей и рассказывает о том, что семья в ее жизни играет самую важную роль.

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Не смотря на большое количество фото семьи, фотографий с мужем не так и много. Так что недавнее фото Маши Ефросининой умилило ее подписчиков.

Маша Ефросинина с мужем фото
Маша Ефросинина с мужем фото
instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина даже решила не писать большой пост под фото. Сам снимок "говорит" все за себя. И это прекрасно)
Поклонники в восторге от фотографии Ефросининой с супругом. Они оставили много лестных слов в адрес пары.

Напомним, что Ольга Фреймут показала свою первую любовь. Ведущая рассказала, в кого была влюблена в детстве. Фото смотрите по ссылке

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Теги: Маша Ефросинина, телеведущая, семейные фото звезд, фото, соцсети, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.02.2018, 12:12
Оценка:  0
pусский
Думал, на фотке держит его х уй во рту, какие ещё у хохлов семейные ценности?
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