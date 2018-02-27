Маша Ефросинина поделилась трогательным снимком со своим супругом

Ведущая Маша Ефросинана всегда выступает за поддержание семейных ценностей.

Ведущая и актриса Маша Ефросинина на своей странице в Instagram очень часто делиться снимками и видео со своими близкими. Знаменитость показывает своих детей и рассказывает о том, что семья в ее жизни играет самую важную роль.

Читайте также: Маша Ефросинина поделилась секретом стройности

Не смотря на большое количество фото семьи, фотографий с мужем не так и много. Так что недавнее фото Маши Ефросининой умилило ее подписчиков.

Маша Ефросинина с мужем фото instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина даже решила не писать большой пост под фото. Сам снимок "говорит" все за себя. И это прекрасно)

Поклонники в восторге от фотографии Ефросининой с супругом. Они оставили много лестных слов в адрес пары.

Напомним, что Ольга Фреймут показала свою первую любовь. Ведущая рассказала, в кого была влюблена в детстве. Фото смотрите по ссылке.