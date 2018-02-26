Победитель шоу "Х-фактор 7" представит Армению на Евровидении 2018

Украинские исполнители и участники украинских версий талант и вокальных шоу покоряют сердца граждан других государств. Так победитель 7 сезона "Х-фактор" представит на Евровидении Армению.

На днях стало известно, что Севак Ханагян, победитель седьмого сезона украинской версии шоу Х-фактор, представит Армению на Евровидении 2018. Об этом сообщило одно из армянских изданий.

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Севак Ханагян победил в армянском Нацотборе и получил от жюри и зрителей наивысший балл. Музыкант на Евровидении 2018 в Португалии выступит в первом полуфинале 8 мая и исполнит песню “Qami“ (“Ветер“) на армянском языке.

Посмотреть видео с выступлением Севака Ханагяна можно здесь:

Напомним также, что украинский исполнитель ALEKSEEV представить на Евровидении 2018 в Лиссабоне Беларусь. Узнать подробности и посмотреть номер, с которым Никита покорил Беларусь, можно по ссылке.