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Победитель шоу "Х-фактор 7" представит Армению на Евровидении 2018

Спецтема: Евровидение 2018
Комментариев: 1
Украинские исполнители и участники украинских версий талант и вокальных шоу покоряют сердца граждан других государств. Так победитель 7 сезона "Х-фактор" представит на Евровидении Армению.
Победитель шоу Х-фактор 7 представит Армению на Евровидении 2018 (видео)
Победитель шоу Х-фактор 7 представит Армению на Евровидении 2018 (видео)
пресс-служба канала СТБ

На днях стало известно, что Севак Ханагян, победитель седьмого сезона украинской версии шоу Х-фактор, представит Армению на Евровидении 2018. Об этом сообщило одно из армянских изданий.

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Севак Ханагян победил в армянском Нацотборе и получил от жюри и зрителей наивысший балл. Музыкант на Евровидении 2018 в Португалии выступит в первом полуфинале 8 мая и исполнит песню “Qami“ (“Ветер“) на армянском языке.

Посмотреть видео с выступлением Севака Ханагяна можно здесь:

Напомним также, что украинский исполнитель ALEKSEEV представить на Евровидении 2018 в Лиссабоне Беларусь. Узнать подробности и посмотреть номер, с которым Никита покорил Беларусь, можно по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  26.02.2018, 20:35
Оценка:  0
pусский
Чурок надо уничтожать ещё в утробе матери-чурки, бля! Уничтожать xyeм в пузо, в сраку и пиздy! Гы-гы-гы! Я пёрнул от ненависти!!!
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