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"Голос країни 8": как прошел 5 выпуск "слепых прослушиваний"

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В пятом выпуске шоу "Голос країни 8" выступила чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени.
Как прошел 5 выпуск слепых прослушиваний шоу Голос країни 8 (фото и видео)
Как прошел 5 выпуск слепых прослушиваний шоу Голос країни 8 (фото и видео)
пресс-служба "1+1"

25 февраля зрители “1+1“ увидели 5 выпуск слепых прослушиваний шоу “Голос країни 8“. Свои вокальные способности показали не только начинающие вокалисты и люди с большим опытом в музыке. На сцену также вышла известная спортсменка.

На сцену шоу вышли и известная всем по “Голосу. Діти 2“ Анна Тринчер. Певица верит, что “Голос країни“ станет началом ее взрослой карьеры. 

Анна Тринчер фото
Анна Тринчер фото
пресс-служба "1+1"

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Один из участников трио - сын Таисии Повалий - Денис. Участники экспериментальной группы, Денис, Катя и Артем, пришли на проект, чтобы побороть комплексы и открыть свои голоса стране.

Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени спела песню Patricia Kaas - “Mon mec a moi“ на сцене “Голосу країни 8“. Правда, она так и не смогла пройти дальше.

Ирина Мерлени фото
Ирина Мерлени фото
пресс-служба "1+1"

ВИдео полного 5 выпуска “слепых прослушиваний“ “Голосу країни 8“ можно посмотреть здесь:

Напомним, что в 4-м выпуске вокального шоу на сцену вышел Юрий Трач. К комику повернулись все тренеры, но Ткач принял решение не продолжать свое участие в шоу. Подробности по ссылке.

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Теги: Голос країни 8, Голос країни, слепые прослушивания, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "1+1"

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