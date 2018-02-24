Для новой обложки Playboy снялась 67-летняя модель
Джейн Сеймур, 67-летняя актриса и мама четверых детей, снялась для Playboy .
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Это был третий раз, когда Джейн снималась для Playboy. Раньше она позировала для известного глянца в 1973 и 1987 годах. Но, несмотря на свой возраст, актриса выглядит потрясающе.
Я прекрасно себя ощущаю. Возраст мне к лицу. Раньше всегда нужно было стараться, чтобы обратить на себя внимание, а с некоторых пор я свободна от этой неприятной обязанности.
Сеймур известна по роли девушки Бонда в фильме “Живи и дай умереть“ (1973) и американскому драматическому телесериалу “Доктор Куин, женщина-врач“.
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Полная версия правил
А слабо вырубить все тормоза и рамки здравого смысла???
Например: замутить эротическую фотосессию с выкопанными из могилы полуразложившимися останками
какой-нибудь 90-летней красавицы?
Идиоты