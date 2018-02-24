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Для новой обложки Playboy снялась 67-летняя модель

Комментариев: 8
Джейн Сеймур, 67-летняя актриса и мама четверых детей, снялась для Playboy .
Для новой обложки Playboy снялась 67-летняя модель
Для новой обложки Playboy снялась 67-летняя модель
Playboy

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Это был третий раз, когда Джейн снималась для Playboy. Раньше она позировала для известного глянца в 1973 и 1987 годах. Но, несмотря на свой возраст, актриса выглядит потрясающе.

Для новой обложки Playboy снялась 67-летняя модель
Для новой обложки Playboy снялась 67-летняя модель
Playboy

Я прекрасно себя ощущаю. Возраст мне к лицу. Раньше всегда нужно было стараться, чтобы обратить на себя внимание, а с некоторых пор я свободна от этой неприятной обязанности.

Для новой обложки Playboy снялась 67-летняя модель
Для новой обложки Playboy снялась 67-летняя модель
Playboy

Сеймур известна по роли девушки Бонда в фильме “Живи и дай умереть“ (1973) и американскому драматическому телесериалу “Доктор Куин, женщина-врач“.

Напомним также, что Мила Йовович показала, как выглядит без макияжа.

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Теги: Джейн Сеймур, Playboy, фотосесиия, актриса
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Комментариев (8)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  24.02.2018, 22:34
Оценка:  0
гость
Молодчина!
mig83    24.02.2018, 22:33
Оценка:  0
mig83
На 67 выглядит отлично!
Лена Калинина  (аноним)  24.02.2018, 21:43
Оценка:  -1
Лена Калинина
Я круче и жопа толще!!..
петя первый  (аноним)  24.02.2018, 21:39
Оценка:  -1
петя первый
я бы её отымел!!!
Alexandr    24.02.2018, 17:23
Оценка:  +5
Alexandr
В гостях у бігмір, сьогодні, одні підлітки.
гость  (аноним)  24.02.2018, 17:17
Оценка:  -7
гость
Извращенцы хреновы!!!
А слабо вырубить все тормоза и рамки здравого смысла???
Например: замутить эротическую фотосессию с выкопанными из могилы полуразложившимися останками
какой-нибудь 90-летней красавицы?
Идиоты
гость  (аноним)  24.02.2018, 16:50
Оценка:  -6
гость
После смерти дедугана основателя плейбой, это падение ниже плинтуса. Ещё королеву Елизавету начните в журнале печатать фото. Всем же интересно пердящее очко принцессы хоть и в возрасте.
гость  (аноним)  24.02.2018, 16:41
Оценка:  -9
гость
Не снялась, а напугала. Уважаемый БигМир, не стоит отпугивать читателей всякой тухлятиной!
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