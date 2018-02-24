Кайли Дженнер вызвала обвал акций известной социальной сети

Сестра Ким Кардашьян одним твитом понизила акции Snapchat на $1,5 миллиарда.

На твит, в котором 20-летняя знаменитость заявила, что перестала пользоваться Snapchat, обратили внимание не только многочисленные поклонники модели, но и аналитики.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 февраля 2018 г.

Кто ещё не пользуется Snapchat больше? Или только я... Ох, это так грустно.

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Причиной отказа от соцсети, скорее всего, стал редизайн платформы, который вызвал неоднозначную реакцию у многих пользователь. Такую же мысль выразил аналитик компании GBH Insight Дэниэл Айвс.

В комментариях к твиту Дженнер читатели оставили много негативных комментариев о новом дизайне Snapchat.

Узнав, как её действия сказались на компании, Кайли дописала ещё один твит, где назвала Snapchat своей первой любовью. Но спасти положение не удалось.

still love you tho snap ... my first love — Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 февраля 2018 г.

Я всё ещё люблю тебя, Snap... моя первая любовь

Напомним также, что Роза Аль-Намри показала своих красавиц-сестер.