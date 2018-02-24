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Кайли Дженнер вызвала обвал акций известной социальной сети

Комментариев: 4
Сестра Ким Кардашьян одним твитом понизила акции Snapchat на $1,5 миллиарда.
Кайли Дженнер вызвала обвал акций известной социальной сети
Кайли Дженнер вызвала обвал акций известной социальной сети
pinterest.com

На твит, в котором 20-летняя знаменитость заявила, что перестала пользоваться Snapchat, обратили внимание не только многочисленные поклонники модели, но и аналитики.

Кто ещё не пользуется Snapchat больше? Или только я... Ох, это так грустно.

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Причиной отказа от соцсети, скорее всего, стал редизайн платформы, который вызвал неоднозначную реакцию у многих пользователь. Такую же мысль выразил аналитик компании GBH Insight Дэниэл Айвс.

В комментариях к твиту Дженнер читатели оставили много негативных комментариев о новом дизайне Snapchat.

Узнав, как её действия сказались на компании, Кайли дописала ещё один твит, где назвала Snapchat своей первой любовью. Но спасти положение не удалось.

Я всё ещё люблю тебя, Snap... моя первая любовь

Напомним также, что Роза Аль-Намри показала своих красавиц-сестер.

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Теги: Кайли Дженнер, Snapchat, скандал, акции
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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
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петенька  (аноним)  24.02.2018, 21:47
Оценка:  0
петенька
акции БМ должны скоро подняться!!!
петенька  (аноним)  24.02.2018, 21:47
Оценка:  0
петенька
я вот сосу и сру только на БМ
гость  (аноним)  24.02.2018, 17:16
Оценка:  +4
гость
русский, и это не удивительно, что ты не слышал. Как может жопа слышать?
pусский  (аноним)  24.02.2018, 14:48
Оценка:  -3
pусский
Гавнючка права, никогда не слыхал о такой хуёвине! И ваще, у неё жопа с титьками маленькие, ей надо молча сидеть и жрать!
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