Рики Мартин выпустил новый клип

Известный певец Рики Мартин презентовал клип на песню «Fiebre».

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Известный латиноамериканский певец на своей странице в Instagram сообщил о выходе нового клипа на песню «Fiebre». Чуть ранее Рики Мартин поделился с поклонниками тизером. Но даже этого хватило, чтобы заставить всех с нетерпением ждать релиза.

Новую композицию “Fiebre“, которая переводится как “лихорадка“, певец записал совместно с коллегами Wisin и Yandel. Видео было снято в ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты).

Напомним также, что звезда сериала “Школа“ вернется на сцену вокального проекта.