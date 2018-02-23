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Елена Кравец показала свой новый дом

Комментариев: 4
Елена Кравец рассказала о первых мыслях после появления двойни.
Елена Кравец показала свой новый дом (фото и видео)
Елена Кравец показала свой новый дом (фото и видео)
instagram.com/lennykravets

Знаменитая участница Студии "Квартал 95" редко дает большие интервью и, тем более, показывает свое жилье. А вот недавно Елена Кравец стала героиней "ЗЕ ИНТЕРВЬЮЕР", где поговорила о личном и даже согласилась снять часть программы в своем новом доме.

Артиста почти сразу призналась, что это ее с мужем новый дом. Купить и обустроить они его решили, как родилась двойня. Елена Кравец поняла с мужем, что им мало место в старом доме.

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Также Елена Кравец отметила, что изначально они с мужем не расчитывали, что у них будет так много детей. Они, кончено, хотели второго ребенка. Но появление двойни было для них неожиданностью.

Дети Елены Кравец фото
Дети Елены Кравец фото
instagram.com/lennykravets

Именно тогда Елена Кравец и задумалась о перерыве в своей работе, как актрисы Студии "Квартал 95". Хотя позже решила, что может справляться со всеми своими обязанностями одновременно.

Посмотреть интервью с Еленой Кравец можно здесь:

Напомним, что Диля сообщил неожиданную новость. Эдуард Приступа решил сменить место жительства. Подробности по ссылке.

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Теги: Елена Кравец, Елена Кравец дети, двойня, интервью, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  23.02.2018, 10:29
Оценка:  0
гость
Срака Украине ! героям срака!
гость  (аноним)  23.02.2018, 10:27
Оценка:  0
гость
Служим Советскому Союзу !!!
петенька  (аноним)  23.02.2018, 10:25
Оценка:  0
петенька
Мой справный украинский пуканчик готов к твердым членам! Слава Украине! Героям слава!
СССР  (аноним)  23.02.2018, 09:50
Оценка:  +4
СССР
всех нормальных мужиков с 23 февраля!
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