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Украинский дизайнер Анастасия Иванова выходит замуж

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Анастасия Иванова показала свое обручальное кольцо.
Украинский дизайнер Анастасия Иванова выходит замуж (фото)
Украинский дизайнер Анастасия Иванова выходит замуж (фото)
facebook.com/anastasiia.ivanova.official.1

Известный в Украине и в других странах дизайнер Анастасия Иванова выходит замуж. Украинскому дизайнеру Анастасии Ивановой ее возлюбленный сделал во время совместного отдыха.

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Анастасия Иванова лично рассказала о том, что ей сделали предложение руки и сердца. А произошло это все во Франции, Париже. Там, где Анастасия училась на дизайнера.

Анастасия Иванова выходит замуж фото
Анастасия Иванова выходит замуж фото
facebook.com/anastasiia.ivanova.official.1

Дизайнер уже готовится к свадьбе, ведь она состоится весной.

Близкие Ивановой, отмечают свадьба запланирована на весну 2018 года и свадебное платье Анастасия будет шить себе сама.

Напомним, что звезды сериала «Школа» расстались. Александр Петренко и Лиза Василенко больше не пара. Подробности по ссылке.

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Теги: Анастасия Иванова, украинский дизайнер, выходит замуж, замужество, предложение выйти замуж, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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