Украинский дизайнер Анастасия Иванова выходит замуж
Анастасия Иванова показала свое обручальное кольцо.
Известный в Украине и в других странах дизайнер Анастасия Иванова выходит замуж. Украинскому дизайнеру Анастасии Ивановой ее возлюбленный сделал во время совместного отдыха.
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Анастасия Иванова лично рассказала о том, что ей сделали предложение руки и сердца. А произошло это все во Франции, Париже. Там, где Анастасия училась на дизайнера.
Дизайнер уже готовится к свадьбе, ведь она состоится весной.
Близкие Ивановой, отмечают свадьба запланирована на весну 2018 года и свадебное платье Анастасия будет шить себе сама.
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