Украинский дизайнер Анастасия Иванова выходит замуж

Анастасия Иванова показала свое обручальное кольцо.

Известный в Украине и в других странах дизайнер Анастасия Иванова выходит замуж. Украинскому дизайнеру Анастасии Ивановой ее возлюбленный сделал во время совместного отдыха.

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Анастасия Иванова лично рассказала о том, что ей сделали предложение руки и сердца. А произошло это все во Франции, Париже. Там, где Анастасия училась на дизайнера.

Анастасия Иванова выходит замуж фото facebook.com/anastasiia.ivanova.official.1

Дизайнер уже готовится к свадьбе, ведь она состоится весной.

Близкие Ивановой, отмечают свадьба запланирована на весну 2018 года и свадебное платье Анастасия будет шить себе сама.

Напомним, что звезды сериала «Школа» расстались. Александр Петренко и Лиза Василенко больше не пара. Подробности по ссылке.