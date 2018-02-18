Рэпер раздал миллион долларов прохожим
Рэпер Дрейк раздавал прохожим деньги во время съемки клипа.
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Видео называется «God’s Plan» («Божий замысел») и уже опубликовано на YouTube. В предисловии говорится, что бюджет клипа составил 996 тысяч 631 доллар США. Также создатели добавили:
Мы все отдали. Не говорите лейблу.
Одна часть этой суммы была роздана случайным прохожим на улицах, другая ушла на благотворительность. Средства были пожертвованы женскому приюту, пожарным и на образование.
Ранее в своём Instagram Дрейк писал:
Это самая важная вещь, которую я сделал в жизни.
Отметим, что в 2017 году Дрейк стал одним из наиболее высокооплачиваемых музыкантов в мире. Его годовой доход составил 94 млн долларов.
Напомним также, что Никита Киселёв представил новый клип “Подружка“.
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