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Рэпер раздал миллион долларов прохожим

Комментариев: 7
Рэпер Дрейк раздавал прохожим деньги во время съемки клипа.
Рэпер раздал миллион долларов прохожим
Рэпер раздал миллион долларов прохожим
pinterest.com

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Видео называется «God’s Plan» («Божий замысел») и уже опубликовано на YouTube. В предисловии говорится, что бюджет клипа составил 996 тысяч 631 доллар США. Также создатели добавили:

Мы все отдали. Не говорите лейблу.

Одна часть этой суммы была роздана случайным прохожим на улицах, другая ушла на благотворительность. Средства были пожертвованы женскому приюту, пожарным и на образование.

Ранее в своём Instagram Дрейк писал:

Это самая важная вещь, которую я сделал в жизни.

Отметим, что в 2017 году Дрейк стал одним из наиболее высокооплачиваемых музыкантов в мире. Его годовой доход составил 94 млн долларов. 

Напомним также, что Никита Киселёв представил новый клип “Подружка“.

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Теги: Дрейк, рэпер, певец, новый клип, деньги
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Комментариев (9)
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Осталось 600 символов
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русский  (аноним)  18.02.2018, 21:56
Оценка:  0
русский
и я тоже педрилка, гы!
русский  (аноним)  18.02.2018, 21:55
Оценка:  0
русский
Мы пыдоры и мы победим, бля!
русский  (аноним)  18.02.2018, 21:48
Оценка:  -2
русский
Мне и цента не перепало, сука! Опять буду сосать за водку, бля!
гость  (аноним)  18.02.2018, 21:47
Оценка:  -1
гость
ну да! а почему бы и нет? он же его не заработал.
Потому_что    18.02.2018, 21:31
Оценка:  +2
Потому_что
Мужской поступок.
pусский  (аноним)  18.02.2018, 20:15
Оценка:  -1
pусский
Вонючий, черносракий пидapac! Я бы за такое бабло "Белугой" упился бы в какаху! Сука, бля!
fjyhffdlf    18.02.2018, 19:48
Оценка:  -2
fjyhffdlf
Есть инфа что этот чувак начал общаться в Сети с украинкой.А когда она она пригласила его к нам в Украину,он предпочёл раздать все свои деньги нуждающимся,чем ехать в нашу страну победившего долбоебизма...
гость  (аноним)  18.02.2018, 19:35
Оценка:  -2
гость
это круто, конечно, но он ведь сделал это ради пиара, знал же, что такое максимально быстро разлетится по сети и новостям
Seq  (аноним)  18.02.2018, 19:27
Оценка:  +2
Seq
Робіть добро і воно повернеться до вас !!!
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