Рэпер раздал миллион долларов прохожим

Рэпер Дрейк раздавал прохожим деньги во время съемки клипа.

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Видео называется «God’s Plan» («Божий замысел») и уже опубликовано на YouTube. В предисловии говорится, что бюджет клипа составил 996 тысяч 631 доллар США. Также создатели добавили:

Мы все отдали. Не говорите лейблу.

Одна часть этой суммы была роздана случайным прохожим на улицах, другая ушла на благотворительность. Средства были пожертвованы женскому приюту, пожарным и на образование.

Ранее в своём Instagram Дрейк писал:

Это самая важная вещь, которую я сделал в жизни.

Отметим, что в 2017 году Дрейк стал одним из наиболее высокооплачиваемых музыкантов в мире. Его годовой доход составил 94 млн долларов.

Напомним также, что Никита Киселёв представил новый клип “Подружка“.