Четвертый выпуск «Голоса страны 8»: кто из украинских знаменитостей выйдет на сцену шоу?

Злате Огневич, Ирине Федишин и Зиандже на сцене шоу «Голоса страны 8» составит компанию известный комик.

Кто из украинских знаменитостей выйдет на сцену Голоса страны 8 в четвертом выпуске (фото и видео) пресс-служба канала «1+1»

В это воскресенье, 18 февраля, в 21:00 зрители телеканала «1+1» увидят четвертый выпуск вокального проекта «Голос країни-8», звездными тренерами которого стали Сергей Бабкин, Джамала, которая ожидает первенца, Потап, Тина Кароль, ведущими - Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

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В новой программе «слепых прослушиваний» Потап и Тина Кароль встретятся со своими подопечными из прошлых сезонов проекта. Так, на главную вокальную сцену страны выйдет участник дуэта А17, наставником которого в шестом сезоне была Тина Кароль, Александр Чекмарев из Одессы, а также вокалист команды Потапа в «Голосі.Діти-2» 18-летний Василий Демчук из города Глеваха. Кроме того, в команду Потапа уже попал подопечный Тины с «Голосу.Діти-2» Никита Трондин. Узнают тренеры своих подопечных на этот раз, зрители узнают совсем скоро.

Василий Демчук фото пресс-служба канала «1+1»

Александр Чекмарев фото пресс-служба канала «1+1»

Также воскресным вечером свои силы на «Голосі країни» испытают 31-летний дизайнер рюкзаков Николай Серезитинов из Киева и 32-летний киевский прокурор Наталья Белоусова.

Звездным вокалистом четвертого выпуска станет участник «Танців з зірками» Юрий Ткач. Интересно, что Юрий рассказал, что каждое воскресенье смотрит «Голос країни» со своей семьей, а также признался, к кому из тренеров мечтает попасть:

До того, як потрапити у «Голос країни», мені довелось танцювати 2,5 місяці на паркеті «Танців з зірками». Насправді я хочу показати людям, що бажання і велика праця – запорука успіху. Все в житті можливо, головне – вірити у себе. На сцені «Глосу країни» у мене дуже серйозні наміри – я прийшов реально співати. Сподіваюсь, розвернути крісло мого друга з «Танців з зірками» Сергія Бабкіна. Але до кого піти в команду буду вирішувати на сцені.

Юрий Ткач фото пресс-служба канала «1+1»

Узнают звездные тренеры голос Юрия Ткача, и станет ли он участником проекта, зрители телеканала «1+1» узнают уже в это воскресенье.

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Напомним, что в «Голосі країни-8» новые жесткие правила: участник, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, будет вынужден без общения со звездными тренерами покинуть сцену. Также одним из нововведений сезона стал специальный лифт, на котором вокалисты поднимаются на сцену. Кроме того, в «Голосі країни-8» примет участие рекордное количество звездных участников: певица Злата Огневич, олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени, участница «Танців з зірками» и украинская артистка Камалия, певица Ирина Федишин, участник «Танців з зірками» и актер Юрий Ткач и экс-Борис Апрель Зианджа. Ведущим бэкстейджа стал Артем Гагарин. Во время выхода программ в эфир Артем будет показывать для пользователей социальных сетей интересные моменты закулисья, эксклюзивные интервью с участниками, а также командой проекта.

Смотрите восьмой сезон «Голосу країни» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

Напомним также, что