«Я соромлюсь свого тіла»: самый сложный пациент проекта получит протез кисти

Сегодня в 20:00 на телеканале СТБ зрители увидят продолжение истории Ивана Павлюка. Пациенту проекта «Я соромлюсь свого тіла» с редким заболеваниям Олье провели ампутацию части руки.

На момент, когда Иван Павлюк обратился за помощью в проект «Я соромлюсь свого тіла», вес его каждой руки достиг двух килограммов и продолжал увеличиваться! У парня очень редкая болезнь под названием Олье. Только 60 человек во всем мире страдают от этого редчайшего заболевания.

Иван Павлюк фото пресс-служба СТБ

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Лучшие специалисты в области редких заболеваний сделали все, чтобы дать возможность парню жить полноценно. Врач проекта Катерина Безвершенко даже ездила с Ваней на консультацию в Германию, где им сообщили, что, к огромному сожалению, спасти кисти рук невозможно, потребуется их ампутация. Ване было предложено два варианта решения проблемы: поставить бионические протезы или пересадить донорские руки.

Благодаря небезразличным телезрителям СТБ были собраны средства на изготовление бионических протезов для Вани. Но сначала парню предстояло пережить ампутацию. Перед операцией парень признался:

Я давно ждал этого момента. Я знал на что иду, долго к этому готовился. Не хочется с такими руками ходить. Думаю, что все будет хорошо. Я с этим справлюсь.

Фото Ивана Павлюка пресс-служба СТБ

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Операция проходила под общим наркозом. Огромные деформированные пальцы левой руки хирурги удаляли один за другим. Когда Ваня пришел в себя после наркоза, то сказал:

Если честно, я очень рад. Я даже не почувствовал руку, когда ее поднял.

Напомним, что каждая кисть Ивана Павлюка весит более 2,5 килограммов!

Врачам предстоит провести анализ ампутированных пальцев на наличие раковых клеток. Тогда будет определено, нужна ли срочная ампутация правой руки, ведь Ваня еще не привык к протезу левой… Долгожданное продолжение истории Ивана, смотрите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним также, что участница проекта «Я соромлюсь свого тіла» вышла замуж. Подробности по ссылке.