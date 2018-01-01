Подборка клипов о любви ко Дню святого Валентина

В День святого Валентина все клипы о любви.

День святого Валентина – безусловно, самый чувственный праздник в году, который просто невозможно представить без цветов, нежных слов или пылких признаний. А лучше всего помогают добавить особую нотку правильному настроению синглы любимых артистов. И наша подборка видео, как раз о них – главных музыкальных романтиках, посвящающих львиную долю своих хитов именно теме любви.

Александр Рыбак «Стрела Амура» Читай также: Сестра Пэрис Хилтон впервые показала новорожденную дочь

​Настоящий Амур современности – это скрипач и певец Александр Рыбак. В репертуаре артиста есть много романтичных песен, но один из синглов стал настоящим гимном влюбленных, а клип собрал миллионы просмотров на Youtube. В чувственном видео певец в образе Амура гуляет по городу и соединяет сердца. Кстати, клип на песню «Стрела Амура» победитель Евровидения снимал в Киеве. И конечно, Рыбак поет о том, что хочет и сам влюбиться, мечтая чтобы и в его сердца попала Стрела Амура!

My Ree «Ты мой рай»

Яркая и сексуальная My Ree также не боится быть откровенной со своими слушателями. Песней «Ты мой рай» артистка признается в своих чувствах и говорит любимому «Я поверила в любовь… Ты мой рай – мой безумный космос…». В одноименном клипе изящная и грациозная артистка пошла еще дальше, показав, что готова погрузиться в омут чувств с головой, причем в прямом смысле слова.



Дима Коляденко «Песня без слов» Читай также: Украинский певец в День святого Валентина подарил своим поклонницам одеяло

Темпераментный певец и шоумен Дима Коляденко полюбился публике своими яркими хитами и заразительно хорошим настроением. Однако оказалось, что певец бывает и очень романтичен. В репертуаре Коляденко есть лиричная «Песня без слов», которую сам артист называет жизненной и очень личной. Не удивительно, что на главную роль в клипе исполнитель пригласил свою музу Ирину Билык и впервые попробовал себя в роли режиссера, стараясь максимально передать на экране свои любовные переживания. А фанаты артистов были просто счастливы в финальных кадрах увидеть любимую пару вместе. Все-таки Ира и Дима невероятно гармонично смотрятся рядом друг с другом.



Влад Дарвин & Dara «Вітрила»

Автор и композитор песен Влад Дарвин написал много хитов о любви для себя и многих других артистов. Исполнителя можно смело назвать музыкальным философом, за умение тонко подчеркнуть и описать чувства, находя все новые аллегории. «Вітрила» - одна из нежных песен о любви и полноте чувств, веры двух половинок одного целого… А романтичное и нежное видео еще больше передает хрупкость описанных чувств.





Сергей Гладыр «На край земли»

«На край Земли» за своими чувствами готов сбежать Сергей Гладыр. В поисках своего счастья артист отправляется в Париж, где надеется встретить свою любовь с первого взгляда.

Кслову, в клипе можно увидеть и настоящий край Земли – красивейшее побережье Нормандии. Сергей Гладыр в который раз подтверждает свое амплуа одного из самых романтичных артистов.



Jonibek «Диво»

Звезда Средней Азии Jonibek создал романтическую историю на стихи Кобзаря «Диво». История из жизни! Встречи двух людей, случайные пересечения, влюбленность и восхищение красотой украинских девушек. «Моє диво… моя ти доле чорнобрива…» поет артист и пронзает взглядом своих миндальных глаз. Jonibek новый герой и романтик для украинских девушек.



Руслана «Я люблю»

Амазонка современности Руслана так и назвала свою песню «Я люблю». Хрупкая и одновременно сильная, символ женской энергии и стихий проходит через бурю, воду, огонь и идет на вершину ради любви! Певица говорит о том, что надежда не должна угасать и сила любви сильнее всех невзгод и испытаний.



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