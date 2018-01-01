Подборка клипов о любви ко Дню святого Валентина
День святого Валентина – безусловно, самый чувственный праздник в году, который просто невозможно представить без цветов, нежных слов или пылких признаний. А лучше всего помогают добавить особую нотку правильному настроению синглы любимых артистов. И наша подборка видео, как раз о них – главных музыкальных романтиках, посвящающих львиную долю своих хитов именно теме любви.
- Александр Рыбак «Стрела Амура»
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Настоящий Амур современности – это скрипач и певец Александр Рыбак. В репертуаре артиста есть много романтичных песен, но один из синглов стал настоящим гимном влюбленных, а клип собрал миллионы просмотров на Youtube. В чувственном видео певец в образе Амура гуляет по городу и соединяет сердца. Кстати, клип на песню «Стрела Амура» победитель Евровидения снимал в Киеве. И конечно, Рыбак поет о том, что хочет и сам влюбиться, мечтая чтобы и в его сердца попала Стрела Амура!
- My Ree «Ты мой рай»
Яркая и сексуальная My Ree также не боится быть откровенной со своими слушателями. Песней «Ты мой рай» артистка признается в своих чувствах и говорит любимому «Я поверила в любовь… Ты мой рай – мой безумный космос…». В одноименном клипе изящная и грациозная артистка пошла еще дальше, показав, что готова погрузиться в омут чувств с головой, причем в прямом смысле слова.
- Дима Коляденко «Песня без слов»
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Темпераментный певец и шоумен Дима Коляденко полюбился публике своими яркими хитами и заразительно хорошим настроением. Однако оказалось, что певец бывает и очень романтичен. В репертуаре Коляденко есть лиричная «Песня без слов», которую сам артист называет жизненной и очень личной. Не удивительно, что на главную роль в клипе исполнитель пригласил свою музу Ирину Билык и впервые попробовал себя в роли режиссера, стараясь максимально передать на экране свои любовные переживания. А фанаты артистов были просто счастливы в финальных кадрах увидеть любимую пару вместе. Все-таки Ира и Дима невероятно гармонично смотрятся рядом друг с другом.
- Влад Дарвин & Dara «Вітрила»
Автор и композитор песен Влад Дарвин написал много хитов о любви для себя и многих других артистов. Исполнителя можно смело назвать музыкальным философом, за умение тонко подчеркнуть и описать чувства, находя все новые аллегории. «Вітрила» - одна из нежных песен о любви и полноте чувств, веры двух половинок одного целого… А романтичное и нежное видео еще больше передает хрупкость описанных чувств.
- Сергей Гладыр «На край земли»
«На край Земли» за своими чувствами готов сбежать Сергей Гладыр. В поисках своего счастья артист отправляется в Париж, где надеется встретить свою любовь с первого взгляда.
Кслову, в клипе можно увидеть и настоящий край Земли – красивейшее побережье Нормандии. Сергей Гладыр в который раз подтверждает свое амплуа одного из самых романтичных артистов.
- Jonibek «Диво»
Звезда Средней Азии Jonibek создал романтическую историю на стихи Кобзаря «Диво». История из жизни! Встречи двух людей, случайные пересечения, влюбленность и восхищение красотой украинских девушек. «Моє диво… моя ти доле чорнобрива…» поет артист и пронзает взглядом своих миндальных глаз. Jonibek новый герой и романтик для украинских девушек.
- Руслана «Я люблю»
Амазонка современности Руслана так и назвала свою песню «Я люблю». Хрупкая и одновременно сильная, символ женской энергии и стихий проходит через бурю, воду, огонь и идет на вершину ради любви! Певица говорит о том, что надежда не должна угасать и сила любви сильнее всех невзгод и испытаний.
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