Стали известны имена ведущих мейковер-шоу "Місія:краса"

Ведущими первого на украинском телевидении парного мейковер-шоу Місія:краса станут главный стилист канала "Украина" Ильяс Сахтара и телеведущая Анастасия Касилова.

Премьеру шоу перевоплощений по собственному формату телеканал “Украина“ готовит к весеннему сезону.

Как отметил Ильяс Сахтара, Місія:краса преображает не просто женщину или мужчину, их внешний вид, а возрождает семью:

Наш проект сегодня действительно очень важен, ведь мы работаем над тем, чтобы поднять общенациональный дух украинцев. Мы очень гордимся тем, что “Місія:краса“ – это именно парный проект, мы преображаем не внешность женщины или мужчины, а возрождаем семью, любовь в этой семье – через красоту. Люди должны понимать, что одна волшебная пилюля и поход на тренинг ситуацию не исправят, над ней нужно тщательно работать. Поэтому наша задача – подготовить благодатную почву и заложить в нее зерно, а задача наших героев – не загубить это, а взрастить.

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По словам Анастасии Касиловой, в программе ей отведена роль своеобразного проводника между жизнью героев до и после участия в мейковер-шоу Місія:краса.

Анастасия Касилова добавила:

Мне очень нравится, что мы работаем с реальными парами и у нас есть возможность им помогать. Моя задача – стать проводником между жизнью героев до прихода к нам и моментом, когда они встречаются в финале программы. Мы знакомимся, узнаем, как они живут, с какими проблемами в отношениях сталкиваются и вместе их решаем. Наш проект безумно добрый, красивый, по-настоящему волшебный. Состояние наших героев в финале программы и то, какими глазами они смотрят друг на друга после перевоплощения – поверьте, эти эмоции ни с чем невозможно сравнить.

Креативный продюсер проекта Оксана Туник отметила:

Из Ильяса и Насти получился просто невероятно гармоничный тандем, они всегда заодно, искренне болеют за наших героев и за результат. Более того, они готовы идти на самые смелые шаги, чтобы герои наконец осознали проблему и поняли, как могут ее решить, ведь у нас не так много времени вместе – с каждым героем. И самое главное: Ильяс и Настя – лучший пример того, как связаны внутренняя и внешняя красота!

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Как сообщалось ранее, Місія:краса – это первое украинское шоу перевоплощений собственного формата канала “Украина“, в котором участвуют пары – мужчина и женщина, чьи длительные отношения под воздействием времени и бытовых проблем потеряли страсть и романтику, где один из партнеров хочет изменить себя, свою вторую половинку и жизнь к лучшему. Кроме того, шоу разрушит стереотип, согласно которому уход за своей внешностью – “позор для настоящего мужика“.

Місія:краса не прибегает к пластической хирургии и не изнуряет героев диетами, поскольку команда проекта уверена – все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас.

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