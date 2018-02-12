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Группа JILLHOUSE выпустила дебютный сингл "Почуття"

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Накануне Дня святого Валентина одесская группа JILLHOUSE представляет дебютный сингл "Почуття".
Группа JILLHOUSE выпустила дебютный сингл Почуття (видео)
Группа JILLHOUSE выпустила дебютный сингл Почуття (видео)
пресс-служба

Первый украиноязычный трек группы, который доказывает, что блюз-рок может звучать на украинском не хуже, чем на традиционно английском.

Участники JILLHOUSE рассказывают:

Это наш рассказ о любви — сильнейшем из чувств. Насколько сильно она может поднимать до небес, настолько жестоко она может скинуть в пропасть отчаяния. Она всегда идет бок-о-бок со страданием. Сегодня вы рядом, а завтра уже не можете жить без стены между собой. И даже когда всё закончилось, всегда остается неудержимое желание начать всё сначала. Чувство, как наркотик, разжигает остывшую кровь, но возможно лучше бросить его туда, где ему место — в огонь?

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Группа JILLHOUSE образовалась в 2016 году в городе Одесса. За спиной каждого из музыкантов большой опыт выступлений в других проектах. Сейчас ребята активно выступают в концертных клубах родного города, но надеются в будущем выступать и известных украинских фестивалях.

Послушать сингл можно здесь:

 

Напомним также, что известный видеоблогер-миллионник выпустил дебютный клип, в котором тоже говорит о сильнейшем из чувств - любви. Узнайте подробности по ссылке.

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Теги: дебют, сингл, украинская группа, Одесса
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  12.02.2018, 19:21
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pусский
Хочу, чтобы они мне отсосали одновременно! Я пёрнул!
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