Музей мадам Тюссо создал восковую фигуру Кайли Дженнер и разместил на улице.

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1 февраля Кайли Дженнер родила своего первого ребёнка. А уже через несколько дней Кайли появилась на улицах Лос-Анджелеса. Точнее, не сама модель, а её восковая фигура, созданная голливудским музеем Мадам Тюссо.

Как отмечают прохожие, «восковая» Кайли Дженнер настолько похожа на настоящую, что многие подходили попросить автограф или спрашивали разрешение сфотографироваться. Для ещё большей достоверности звезду сериала «Семейство Кардашьян» приодели в обычный спортивный костюм.

У Кайли Дженнер появился двойник

Напомним также о том, что Кайли Дженнер стала мамой.