Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У Кайли Дженнер появился двойник

Комментариев: 0
Музей мадам Тюссо создал восковую фигуру Кайли Дженнер и разместил на улице.
У Кайли Дженнер появился двойник
У Кайли Дженнер появился двойник
pinterest.com

Читайте также: В Сети появилось откровенное фото беременных Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян

1 февраля Кайли Дженнер родила своего первого ребёнка. А уже через несколько дней Кайли появилась на улицах Лос-Анджелеса. Точнее, не сама модель, а её восковая фигура, созданная голливудским музеем Мадам Тюссо.

Как отмечают прохожие, «восковая» Кайли Дженнер настолько похожа на настоящую, что многие подходили попросить автограф или спрашивали разрешение сфотографироваться. Для ещё большей достоверности звезду сериала «Семейство Кардашьян» приодели в обычный спортивный костюм.   

 

У Кайли Дженнер появился двойник
У Кайли Дженнер появился двойник

 

Напомним также о том, что Кайли Дженнер стала мамой.

Поделись:
Теги: Кайли Дженнер, музей Мадам Тюссо, Лос Анджелес, Семейство Кардашьян
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь