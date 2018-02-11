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Известная актриса устроила скандал на борту самолета

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Американская актриса Дженнифер Лоуренс устроила дебош на борту самолета, призвав пассажиров скандировать футбольные кричалки.
Дженнифер Лоуренс устроила дебош на борту самолета
Дженнифер Лоуренс устроила дебош на борту самолета
pinterest.com

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Во время своего путешествия из нового Орлеана в Лос-Анджелес Дженнифер Лоуренс «захватила» интерком самолёта и призывала всех скандировать кричалку американской футбольной команды «Филадельфия Иглз». Как объяснила сама актриса, она очень хотела поддержать свою любимую команду перед важной игрой. 

Но в самолёте боевой настрой Лоуренс практически не оценили. Только несколько человек поддержали энтузиазм актрисы, принявшись кричать вместе с ней. Большинство пассажиров возмутило такое поведение. Они возмутились, потому что хотели провести полёт в тишине, а не под визги футбольной фанатки.   

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Теги: Дженнифер Лоуренс, дебош, футбол, футбольная команда
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
V7151017    11.02.2018, 16:20
Оценка:  -2
V7151017
лучше бы пообещала футбольной команде в случае выигрыша делать с ней все, что захотят, это было бы стимулом. хотя, о вкусах не спорят.
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