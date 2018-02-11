Известная актриса устроила скандал на борту самолета

Американская актриса Дженнифер Лоуренс устроила дебош на борту самолета, призвав пассажиров скандировать футбольные кричалки.

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Во время своего путешествия из нового Орлеана в Лос-Анджелес Дженнифер Лоуренс «захватила» интерком самолёта и призывала всех скандировать кричалку американской футбольной команды «Филадельфия Иглз». Как объяснила сама актриса, она очень хотела поддержать свою любимую команду перед важной игрой.

Но в самолёте боевой настрой Лоуренс практически не оценили. Только несколько человек поддержали энтузиазм актрисы, принявшись кричать вместе с ней. Большинство пассажиров возмутило такое поведение. Они возмутились, потому что хотели провести полёт в тишине, а не под визги футбольной фанатки.

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