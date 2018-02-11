Джамала призналась в любви одному из участников Нацотбора
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Член жюри нацотбора «Евровидение-2018» певица Джамала рассказала, что училась в одном учебном заведении с солистом группы KOZAK SYSTEM, Ваней Леньо. Также она призналась, что тогда была влюблена в него.
Я должна признаться, Ваня был аспирантом, а я была молодой студенткой, и я была влюблена в Ваню. Честно, тогда все были влюблены в Ваню!
Певица похвалила ребят за выступление, сказав, что готова была танцевать. А вот остальные судьи явно остались недовольны.
Есть фраза – «на сцене весело, в зале грустно. У меня было что-то похожее.
- так выразил свою мысль Андрей Данилко.
Ребята, у вас должен быть либо серьёзный рок, либо дурачество. Вместе это не работает.
- добавил Евгений Филатов.
Напомним также о том, что Джамала рассказала, поменялись ли ее отношения с супругом после беременности.
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