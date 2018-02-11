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Джамала призналась в любви одному из участников Нацотбора

Комментариев: 2
Украинская певица рассказала, что в студенческие времена была влюблена в солиста группы KOZAK SYSTEM .
Джамала призналась в любви одному из участников нацотбора «Евровидение-2018»
Джамала призналась в любви одному из участников нацотбора «Евровидение-2018»
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Член жюри нацотбора «Евровидение-2018» певица Джамала рассказала, что училась в одном учебном заведении с солистом группы KOZAK SYSTEM, Ваней Леньо. Также она призналась, что тогда была влюблена в него.

Я должна признаться, Ваня был аспирантом, а я была молодой студенткой, и я была влюблена в Ваню. Честно, тогда все были влюблены в Ваню!

Певица похвалила ребят за выступление, сказав, что готова была танцевать. А вот остальные судьи явно остались недовольны.

Есть фраза – «на сцене весело, в зале грустно. У меня было что-то похожее.

 - так выразил свою мысль Андрей Данилко.

Ребята, у вас должен быть либо серьёзный рок, либо дурачество. Вместе это не работает.

 - добавил Евгений Филатов. 

Напомним также о том, что Джамала рассказала, поменялись ли ее отношения с супругом после беременности.

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Теги: Евровидеие-2018, Джамала, Андрей Данилко, Евгений Филатов, Kozak System
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.02.2018, 16:53
Оценка:  0
гость
Обезьяна пойди и хряпни у него вялого за дальнейшую ходьбу и существование по подиуму и будут его яйца бить по подбородку твоего татарина.
pусский  (аноним)  11.02.2018, 14:35
Оценка:  +1
pусский
Он ей что, отказался впендюрить?
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