Три любовных провала Бритни Спирс

Молодая, успешная, богатая, но всё же одинокая Бритни Спирс. И всё потому что в жизни ей совсем не везёт с мужчинами.

Что не отношения – то провал. Именно так можно описать романы Бритни Спирс. Ни для кого не секрет, что мужчин в жизни певицы было очень много. Но, по мнению ICTV, три истории особенно выделяются.

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Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс познакомились, когда были ещё совсем молодыми. Юность, общие интересы – всё это поспособствовало тому, что Джастин и Бритни стали парой. Их роман продлился 4 года. Виновницей разрыва стала Бритни, изменив своему возлюбленному с менеджером.

Джейсон Александер был первым законным мужем Бритни Спирс. Правда, всего 55 часов. Они поженились в Лас-Вегасе во время вечеринки. По словам самой звезды, она не совсем понимала, что делает.

Кевин Федерлейн. От него Бритни родила двоих детей, а позже и пристрастилась к наркотикам. Сам Федерлейн тихой семейной жизни предпочитал тусовки с друзьями. Вскоре это надоело Спирс, и она бросила отца своих детей.

Напомним также, что Кайли Дженнер сообщила имя своего ребенка.