Звезда сериала «Во все тяжкие» стал папой
Наконец-то в семье знаменитости произошло долгожданное пополнение. Этим Арон Пол и его жена Лорен поспешили поделиться со своими поклонниками в Instagram.
Счастливые родители не стали прятать лицо малыша. Можно только догадываться, какое счастье испытывает эта пара.
Нет никаких слов, которыми я могла бы описать то, что сейчас произошло с моим сердцем✨🎀✨
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Вот так подписала фото с новорожденным ребёнком молодая мама.
Подобным фото поделился и отец малыша, подписав его
Моё сердце
Ранее супруги также не скрывали беременности Лорен. Арон Пол лично сообщил о скором рождении ребёнка, добавив:
Мы постоянно говорим об этом. Это будет величайшей несправедливостью в мире, если Лорен не станет матерью. Надеюсь, однажды это произойдет
Напомним также, что Миранда Керр рассказала, как познакомилась с миллиардером Эваном Шпигелем.
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