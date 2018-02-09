Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда сериала «Во все тяжкие» стал папой

Комментариев: 2
38-летний актер Арон Пол, сыгравший в популярном сериале "Во все тяжкие", впервые стал отцом.
Звезда сериала «Во все тяжкие» стал папой
Звезда сериала «Во все тяжкие» стал папой
pinterest.com

Наконец-то в семье знаменитости произошло долгожданное пополнение. Этим Арон Пол и его жена Лорен поспешили поделиться со своими поклонниками в Instagram.

Счастливые родители не стали прятать лицо малыша. Можно только догадываться, какое счастье испытывает эта пара.

 

There are no words that will ever be able to explain what just happened to my heart. ✨🎀✨

Допис, поширений Lauren Paul (@laurenpaul8)

Нет никаких слов, которыми я могла бы описать то, что сейчас произошло с моим сердцем✨🎀✨

Читайте также: Амадор Лопес получил неожиданный подарок от поклонников

Вот так подписала фото с новорожденным ребёнком молодая мама.

Подобным фото поделился и отец малыша, подписав его

Моё сердце

 

My heart

Допис, поширений Aaron Paul (@glassofwhiskey)

Ранее супруги также не скрывали беременности Лорен. Арон Пол лично сообщил о скором рождении ребёнка, добавив:

Мы постоянно говорим об этом. Это будет величайшей несправедливостью в мире, если Лорен не станет матерью. Надеюсь, однажды это произойдет

Напомним также, что Миранда Керр рассказала, как познакомилась с миллиардером Эваном Шпигелем.

 

Поделись:
Теги: Во все тяжкие, актёр, первый ребенок, отец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  10.02.2018, 16:54
Оценка:  -1
pусский
Сраный жидок!
Gerda-50    10.02.2018, 15:10
Оценка:  +1
Gerda-50
Респект ! Молодец парень ! Талант !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь