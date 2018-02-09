38-летний актер Арон Пол, сыгравший в популярном сериале "Во все тяжкие", впервые стал отцом.

Звезда сериала «Во все тяжкие» стал папой pinterest.com

Наконец-то в семье знаменитости произошло долгожданное пополнение. Этим Арон Пол и его жена Лорен поспешили поделиться со своими поклонниками в Instagram.

Счастливые родители не стали прятать лицо малыша. Можно только догадываться, какое счастье испытывает эта пара.

Нет никаких слов, которыми я могла бы описать то, что сейчас произошло с моим сердцем✨🎀✨

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Вот так подписала фото с новорожденным ребёнком молодая мама.

Подобным фото поделился и отец малыша, подписав его

Моё сердце

My heart Допис, поширений Aaron Paul (@glassofwhiskey) 8 Лют 2018 р. о 8:31 PST

Ранее супруги также не скрывали беременности Лорен. Арон Пол лично сообщил о скором рождении ребёнка, добавив:

Мы постоянно говорим об этом. Это будет величайшей несправедливостью в мире, если Лорен не станет матерью. Надеюсь, однажды это произойдет

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