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Сколько заработала Адель за свой мировой тур?

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Певица Адель заработала около 193 млн долларов за один мировой тур.
Сколько заработала Адель за свой мировой тур?
Сколько заработала Адель за свой мировой тур?
pinterest.com

По некоторым данным, во время гастролей в поддержу альбома «25» Адель платили около $1 млн за одно выступление.

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Информацию раскрыла компания Адель — Remedy Touring. И тут же уточнили, из всех денег певица получила примерно $90 млн. Остальные деньги ушли на организацию мероприятий, нужды компании, перемещение и зарплату сотрудникам.

Также $190 млн было заработано на продажах билетов, и ещё $9 млн – на сувенирной продукции.

Напомним также, что Джордж Клуни поздравил жену с днем рождения.

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Теги: Адель, певица, мировой тур, деньги, 25
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  10.02.2018, 13:40
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pусский
Нихуя себе! Я так пёрнул, что обосрался!
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