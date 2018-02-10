Певица Адель заработала около 193 млн долларов за один мировой тур.

Сколько заработала Адель за свой мировой тур? pinterest.com

По некоторым данным, во время гастролей в поддержу альбома «25» Адель платили около $1 млн за одно выступление.

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Информацию раскрыла компания Адель — Remedy Touring. И тут же уточнили, из всех денег певица получила примерно $90 млн. Остальные деньги ушли на организацию мероприятий, нужды компании, перемещение и зарплату сотрудникам.

Также $190 млн было заработано на продажах билетов, и ещё $9 млн – на сувенирной продукции.

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