Эрика Герцег заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце
Участница популярной группы ВИА Гра Эрика Герцег обновила свою страничку в соцсети интригующим снимком.
Солистка популярной группы ВИА Гра Эрика Герцег на днях поделилась с поклонниками новым снимком.
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На фото девушка запечатлена в машине, при этом Эрика продемонстрировала симпатичное колечко на безымянном пальце правой руки. Такой снимок не на шутку заинтриговал поклонников певицы и те уверены, что Эрике сделали предложение руки и сердца.
Напомним также, что Мария Яремчук продемонстрировала идеальную фигуру в длинном платье. Подробности и фото по ссылке.
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