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Эрика Герцег заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце

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Участница популярной группы ВИА Гра Эрика Герцег обновила свою страничку в соцсети интригующим снимком.
Эрика Герцег заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце (фото)
Эрика Герцег заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце (фото)
социальная сеть Instagram Фото в тексте: социальная сеть Instagram

Солистка популярной группы ВИА Гра Эрика Герцег на днях поделилась с поклонниками новым снимком.

Эрика Герцег фото
Эрика Герцег фото
социальная сеть Instagram Фото в тексте: социальная сеть Instagram

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На фото девушка запечатлена в машине, при этом Эрика продемонстрировала симпатичное колечко на безымянном пальце правой руки. Такой снимок не на шутку заинтриговал поклонников певицы и те уверены, что Эрике сделали предложение руки и сердца.

Напомним также, что Мария Яремчук продемонстрировала идеальную фигуру в длинном платье. Подробности и фото по ссылке.

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Теги: Эрика Герцег, ВИА Гра, Эрика Герцег ВИА Гра, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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