Мария Яремчук показала идеальную фигуру в шикарном платье
Украинская певица Мария Яремчук обновила свою страничку в соцсети свежим фото.
Популярная украинская певица Мария Яремчук похвасталась в соцсети новым нарядом.
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На личной страничке молодой певицы появился снимок, на котором она запечатлена в красивом вечернем платье. Наряд выгодно подчеркнул все достоинства фигуры Марии Яремчук и очень понравился ее подписчикам.
Фото Яремчук прокомментировала так:
Одели меня, и это тот редкий случай, когда мне нравится в платье до пола.
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