Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мария Яремчук показала идеальную фигуру в шикарном платье

Комментариев: 0
Украинская певица Мария Яремчук обновила свою страничку в соцсети свежим фото.
Мария Яремчук показала идеальную фигуру в шикарном платье
социальная сеть Instagram Фото в тексте: социальная сеть Instagram

Популярная украинская певица Мария Яремчук похвасталась в соцсети новым нарядом.

Читайте также: Роза Аль-Намри похвасталась стройными ножками

На личной страничке молодой певицы появился снимок, на котором она запечатлена в красивом вечернем платье. Наряд выгодно подчеркнул все достоинства фигуры Марии Яремчук и очень понравился ее подписчикам.

Мария Яремчук фото
Мария Яремчук фото
социальная сеть Instagram Фото в тексте: социальная сеть Instagram

Фото Яремчук прокомментировала так:

Одели меня, и это тот редкий случай, когда мне нравится в платье до пола.

Напомним также, что ONUKA показала, как выглядела в детсве. Подробности и фото ищите по ссылке.

Поделись:
Теги: Мария Яремчук, украинская певица, фото, пост, инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь