Мария Яремчук показала идеальную фигуру в шикарном платье

Украинская певица Мария Яремчук обновила свою страничку в соцсети свежим фото.

Популярная украинская певица Мария Яремчук похвасталась в соцсети новым нарядом.

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На личной страничке молодой певицы появился снимок, на котором она запечатлена в красивом вечернем платье. Наряд выгодно подчеркнул все достоинства фигуры Марии Яремчук и очень понравился ее подписчикам.

Мария Яремчук фото социальная сеть Instagram Фото в тексте: социальная сеть Instagram

Фото Яремчук прокомментировала так:

Одели меня, и это тот редкий случай, когда мне нравится в платье до пола.

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