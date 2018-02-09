Роза Аль-Намри похвасталась стройными ножками

Роза Аль-Намри обновила свою страничку в соцсети свежим снимком.

Известная украинская телеведущая Роза Аль-Намри порадовала своих подписчиков новым снимком.

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На личной страничке в соцсети девушка опубликовала красивое фото, на котором запечатлена на фоне огромных ангельских крыльев, нарисованных на стене. При этом Роза Аль-Намри продемонстрировала красивые ножки.

Роза Аль-Намри фото социальная сеть Instagram Фото в тексте: социальная сеть Instagram

Снимок телеведущая подписала так:

Наконец-то, признаюсь, ангелы живут на Земле.

Напомним также, что травести-дива Монро пожаловалась на кучу негативных отзывов в сторону смены нею иммиджа. Подробности по ссылке.