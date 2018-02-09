Роза Аль-Намри похвасталась стройными ножками
Роза Аль-Намри обновила свою страничку в соцсети свежим снимком.
Известная украинская телеведущая Роза Аль-Намри порадовала своих подписчиков новым снимком.
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На личной страничке в соцсети девушка опубликовала красивое фото, на котором запечатлена на фоне огромных ангельских крыльев, нарисованных на стене. При этом Роза Аль-Намри продемонстрировала красивые ножки.
Снимок телеведущая подписала так:
Наконец-то, признаюсь, ангелы живут на Земле.
Напомним также, что травести-дива Монро пожаловалась на кучу негативных отзывов в сторону смены нею иммиджа. Подробности по ссылке.
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