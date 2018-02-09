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Роза Аль-Намри похвасталась стройными ножками

Комментариев: 3
Роза Аль-Намри обновила свою страничку в соцсети свежим снимком.
Роза Аль-Намри похвасталась стройными ножками (фото)
Роза Аль-Намри похвасталась стройными ножками (фото)
социальная сеть Instagram

Известная украинская телеведущая Роза Аль-Намри порадовала своих подписчиков новым снимком.

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На личной страничке в соцсети девушка опубликовала красивое фото, на котором запечатлена на фоне огромных ангельских крыльев, нарисованных на стене. При этом Роза Аль-Намри продемонстрировала красивые ножки.

Роза Аль-Намри фото
Роза Аль-Намри фото
социальная сеть Instagram Фото в тексте: социальная сеть Instagram

Снимок телеведущая подписала так:

Наконец-то, признаюсь, ангелы живут на Земле.

Напомним также, что травести-дива Монро пожаловалась на кучу негативных отзывов в сторону смены нею иммиджа. Подробности по ссылке.

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Теги: Роза Аль-Намри, телеведущая, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  09.02.2018, 19:10
Оценка:  0
pусский
Лизну пиздy этой чурке!
гость  (аноним)  09.02.2018, 18:36
Оценка:  0
гость
Красавица
гость  (аноним)  09.02.2018, 18:15
Оценка:  0
гость
..що це за курва??
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