Украинская группа Krichuss презентовала первый сингл с нового альбома

На создание трека "Тутам" вокалист группы Krichuss вдохновился, когда в столице Латвии впервые попробовал себя в роли уличного музыканта.

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Как признается сам Дима Полищук, эта песня появилась тогда, когда он очень спонтанно на целых четыре месяца поехал учиться в Ригу, и из-за этого музыкантам из группы пришлось отменить запланированный сольный концерт.

Группа Krichuss фото пресс-служба артиста

Дима Полищук рассказал:

Меня раздирали противоречивые чувства: с одной стороны, музыка — мой смысл жизни, а я так подвожу своих ребят. С другой я просто чувствовал, что это все к лучшему. У меня в Риге состоялась перезагрузка. Много ездил гулять к Балтийскому морю, знакомился с очень интересными людьми. Выпивал с уважаемым бизнесменом из Норвегии, которого жена постоянно пыталась забрать в отель, а он говорил ей: "Еще пять минут"! Писал общие треки с девочкой-музыкантом из Франции. Аккомпанировал бездомному, который пел Guns'n'Roses.

Именно в Риге вокалист Krichuss попробовал себя в роли уличного музыканта:

Я много играл на улицах, и эта музыка была криком души. Знакомился с другими музыкантами, один очень взрослый и опытный сказал мне: "Друг мой, уличная музыка — это или стиль жизни, или обязательная и очень важная ступенька в становлении музыканта. У тебя это однозначно второе". Он был прав. В Украину я вернулся совсем другим человеком. Именно там, на берегу моря и родилась эта песня — в целом драйвовая, но где-то в глубине очень болезненная, вдохновленная разлукой и незаменимым опытом.

Фото группа Krichuss пресс-служба артиста

Трек "Тутам" стал первым синглом с грядущего ЕР группы Krichuss "Без розмов".

Лидер группы Krichuss говорит:

Мы хотим, чтобы этот ЕР без лишних разговоров, одной музыкой, подарил эмоции, которые могут вдохновить нас на подвиги и свершения. Каждый его трек — это целая история, каждой песне есть что сказать.

Послушать новую песню можно здесь:

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