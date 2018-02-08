Эксперты "Я соромлюся свого тіла": "Мы все зависимы"

Сегодня в 20:00 на телеканале СТБ зрители увидят второй выпуск медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла».

У Назара была болезнь Туретта – генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы, которое проявляется в детском возрасте и характеризуется множественными моторными тиками. Это болезнь неизлечима пока что, но методы, которые могут улучшить диагноз, существуют. Врачи сделали операцию на головном мозге. И сегодня вы узнаете, как себя чувствует Назар.

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На прием к Валерию Ославскому придет мама с дочкой. 6-летней Ульяне после двух операций на сердце парализовало ноги. Смогут ли врачи проекта помочь девочке?

Пациентка Ульяна с мамой фото пресс-служба СТБ

В этом эфире поднимут важную и очень актуальную проблему нашего общества – зависимость от смартфонов и социальных сетей.

Эксперимент проекта фото пресс-служба СТБ

Руководитель проекта Дарья Майборода делится:

Мы все зависимы. Оказывается, в Украине 2,5% людей зависимы от алкоголя, 24% от сигарет и больше 30% от мобильных телефонов. Когда мы начинали этот эксперимент, то думали проверить мифы из интернета: «Можно ли поджарить телефоном яйцо?» Мы думали, что это все шутки. Кончено, яйцо пожарить нельзя. Но оказывается, телефон влияет на состояние мозга. К тому же от телефонов есть электромагнитные излучения, которые повышаются в сто раз в момент, когда ты отвечаешь на звонок. И это правда. И это страшно.

И мало кто знает, что когда мы опускаем голову вниз и смотрим в телефон, то у нас на шее сидит 8-кг ребенок. Это реальный медицинский факт, так как это нездоровый наклон. И чем больше мы сидим, тем больше нагрузка. И можно довести себя до состояния, как будто у тебя на шее висит 30-кг гиря.

Также уже сегодня в 20:00 на СТБ вы узнаете, как меняется наш мозг, когда мы пользуемся мобильным телефоном.

Напомним также, что ранее мы уже писали об участнице проекта “Я соромлюсь свого тіла“, которая не так давно вышла замуж. Подробности читайте по ссылке.