Победители МастерШеф сразятся друг против друга

Победители «МастерШеф» Евгений Клопотенко и Вадим Бжезинский сразятся друг против друга в кулинарном поединке.

Всего месяц назад страна узнала имя победителя «МастерШеф-7» на канале СТБ. Им стал мебельщик из Каменского (бывший Днепродзержинск) Вадим Бжезинский, он же Пава.

Команда Бжезинского фото пресс-служба СТБ

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Пава запомнился зрителям своей порядочностью и добротой, а судьям – невероятным талантом и изысканными блюдами. Этим он отличается от своего предшественника, победителя «МастерШеф-5» - Евгения Клопотенко. Шумный и веселый Клопотенко выбрал для себя новаторскую стезю в кулинарии. Он любит необычные презентации и молекулярную кухню.

Команда Клопотенка фото пресс-служба СТБ

А сегодня классику Паве и экспериментатору Жене придется сразиться на кухне «МастерШеф». Ведь оба кулинара станут капитанами команд подростков. Неудивительно, что Вадим разработал для своих ребят меню французской кухни, а Клопотенко решит подавать необычные блюда с еловыми ветками и дымом.

Двадцатка МастерШеф фото пресс-служба СТБ

Чья стратегия в итоге победит, и кто из поваров приведет подростков к победе, увидим сегодня в 20:00 на канале СТБ.

Напомним также, что Настя Каменских, Александр Пономарев и другие звёзды наградят талантливых детей-сирот на фестивале «Щасливі Долоні»​.