Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Победители МастерШеф сразятся друг против друга

Комментариев: 0
Победители «МастерШеф» Евгений Клопотенко и Вадим Бжезинский сразятся друг против друга в кулинарном поединке.
Победители МастерШеф сразятся друг против друга (фото)
Победители МастерШеф сразятся друг против друга (фото)
пресс-служба СТБ

Всего месяц назад страна узнала имя победителя «МастерШеф-7» на канале СТБ. Им стал мебельщик из Каменского (бывший Днепродзержинск) Вадим Бжезинский, он же Пава.

Команда Бжезинского фото
Команда Бжезинского фото
пресс-служба СТБ

Читайте также: Проект «Все буде добре» меняет формат

Пава запомнился зрителям своей порядочностью и добротой, а судьям – невероятным талантом и изысканными блюдами. Этим он отличается от своего предшественника, победителя «МастерШеф-5» - Евгения Клопотенко. Шумный и веселый Клопотенко выбрал для себя новаторскую стезю в кулинарии. Он любит необычные презентации и молекулярную кухню.

Команда Клопотенка фото
Команда Клопотенка фото
пресс-служба СТБ

А сегодня классику Паве и экспериментатору Жене придется сразиться на кухне «МастерШеф». Ведь оба кулинара станут капитанами команд подростков. Неудивительно, что Вадим разработал для своих ребят меню французской кухни, а Клопотенко решит подавать необычные блюда с еловыми ветками и дымом.

Двадцатка МастерШеф фото
Двадцатка МастерШеф фото
пресс-служба СТБ

Чья стратегия в итоге победит, и кто из поваров приведет подростков к победе, увидим сегодня в 20:00 на канале СТБ. 

Напомним также, что Настя Каменских, Александр Пономарев и другие звёзды наградят талантливых детей-сирот на фестивале «Щасливі Долоні»​.

Поделись:
Теги: МастерШеф, новый сезон, подростки, Клопотенко, Бжезинский, соревнование, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь