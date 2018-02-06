"Киев днём и ночью": новые герои сериалити уже этой осенью

Осенью в эфир Нового канала выйдет совершенно новый (во всех смыслах слова) сезон сериалити.

Фанаты «Киев днем и ночью», присядьте. Вас ждет шокирующая новость. Во-первых, новый сезон выйдет осенью. Команда проекта прислушалась ко всем пожеланиям зрителей и устроила сериалити масштабную перезагрузку.

Руководитель творческого объединения, которое создает сериалити, Инна Мельник, рассказывает:

Каждый день нам пишут сотни, тысячи фанатов. И мы не просто читаем все отзывы, мы к ним прислушиваемся. К негативным комментариям в том числе, потому что они заставляют нас становиться лучше. И мы их услышали и решили, что «Киев днем и ночью» пора полностью апгрейдить. На то, чтобы начать новую главу в истории сериалити, нужно время. Мы его взяли, чтобы осенью взорвать планету пятым сезоном (смеется). Он будет абсолютно новым.

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Во-вторых, в новом сезоне нас ждут абсолютно новые герои. Саша и Оксана, Бодя и Карина, Артур и Диана, Яна и несколько других ребят покинули сериалити.

Оксана, Богдан и Карина фото пресс-служба Нового канала

Инна Мельник продолжает объяснять:

Мы приняли решение обновить практически весь состав героев. А новые герои диктуют новый сюжет. Надеемся покорить и хейтеров, и ярых фанатов нашего проекта.

Кто же из героев предыдущих сезонов останется в сериалити?

И на этот вопрос у Инны есть ответ:

Всего несколько человек, чьи истории еще не закончены. К примеру, наша влюбленная парочка – Альбина и Александр Владимирович. Мы недавно болтали с Альбиной. Она смеялась, мол, хочет пробыть с Сашей до того момента, пока можно будет приносить ему в баночке зубные протезы. Так что их история еще открыта, и может длиться, как мне кажется, не один сезон. Они прекрасная парочка комедиантов. Я встречала немного людей, которые ТАК чувствуют друг друга и относятся к себе с такой самоиронией.

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К слову, выбрать новых героев сериалити можете именно вы! Через месяц на сайте Нового канала стартует масштабный кастинг-проект «ЗаКДНся». В течение 12 выпусков вся страна и трое судей будут выбирать новых героев «Киев днем и ночью». Не забудьте отдать свой голос за самого достойного!

Напомним также, что стартовал онлайн-кастинг нового сезона шоу "Топ-модель по-украински", участие в котором снова могут принять как парни, так и девушки. Подробности можно узнать по ссылке.