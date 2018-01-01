Маркус Рива сыграл свадьбу в новом клипе

Маркус Рива - латвийский певец, который недавно записал украиноязычный трек - выпустил "свадебный" клип.

Если плотный рабочий график не уступает место любви, романтике и личным отношениям - нужно совместить их с работой и немного поиграть в любовь! Именно так и сделал латвийский певец Маркус Рива, сыграв свадьбу в своем новом клипе "This time".

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Роль невесты сыграла модель Рамона Лазда, известная в Риге как стилист, дизайнер и визуальный имиджмейкер. А местом церемонии выбран дворец музей времени барокко "Rundales pils" (Рундальский дворец).

В реальной жизни сердце Маркуса Ривы по-прежнему принадлежит только музыке, творчеству и работе.

Сейчас все мысли певца о подготовке к выступлению на полуфинале Supernova 2018. Маркус Рива будет бороться за право представлять Латвию на Евровидении 2018.

Посмотреть новое видео Маркуса Рива можно здесь:

Напомним также, что Маркус Рива презентовал первый украинский трек.