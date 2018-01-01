Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Маркус Рива сыграл свадьбу в новом клипе

Комментариев: 0
Маркус Рива - латвийский певец, который недавно записал украиноязычный трек - выпустил "свадебный" клип.
Маркус Рива сыграл свадьбу в новом видеоклипе
Маркус Рива сыграл свадьбу в новом видеоклипе
пресс-служба

Если плотный рабочий график не уступает место любви, романтике и личным отношениям - нужно совместить их с работой и немного поиграть в любовь! Именно так и сделал латвийский певец Маркус Рива, сыграв свадьбу в своем новом клипе "This time".

Читайте также: В Киеве прошёл акустический концерт Сергея Михалка

Роль невесты сыграла модель Рамона Лазда, известная в Риге как стилист, дизайнер и визуальный имиджмейкер. А местом церемонии выбран дворец музей времени барокко "Rundales pils" (Рундальский дворец).

В реальной жизни сердце Маркуса Ривы по-прежнему принадлежит только музыке, творчеству и работе.

Сейчас все мысли певца о подготовке к выступлению на полуфинале Supernova 2018. Маркус Рива будет бороться за право представлять Латвию на Евровидении 2018.

Посмотреть новое видео Маркуса Рива можно здесь:

 

Напомним также, что Маркус Рива презентовал первый украинский трек.

Поделись:
Теги: Маркус Рива, певец, новый клип, видео, свадьба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь