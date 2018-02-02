Поклонники раскритиковали Катю Осадчую за полученную награду

Известная телеведущая стала мамой года.

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В своём Instagram Катерина Осадчая опубликовала совместную фотографию с мужем, Юрием Горбуновым. Супруги сделали фото прямо на церемонии, где Катя получила награду «мама года».

Своё награждение звезда прокомментировала:

Это отличие каждой украинской женщины, быть МАМОЙ самое важное достижение каждой женщины.

Правда, пользователи Instagram не очень оценили выбор судей, оставив много комментариев о том, что быть мамой с таким финансовым состоянием, как у Осадчей, не так уж и трудно.

У Кати вроде 1 ребёнок? Я вот из многодетной семьи, у моей мамы 7 детей. И ей отличие ещё не дали...

Напомним также, что Девять тысяч поклонников пришло на фан-встречу с актерами сериала «Школа».