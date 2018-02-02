Spice Girls объединились спустя 20 лет!

Знаменитая девичья группа снова вместе и готовится к записи нового альбома.

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Слухи о воссоединении Spice Girls ходили ещё с прошлого года, но до конца так и не было известно, вернётся ли в группу Виктория Бекхем. Но так как именно на её страничке в Instagram первым появилось фото всех участниц, то не о чём беспокоиться.

Люблю моих девочек! Целую!!

Пока что нет никакой точной информации о том, чем планирует заниматься группа. Ходят слухи о проектах в Японии и выпуске сборника лучших песен. Говорят, также, что Виктория Бекхем не планирует петь. Но какой тогда будет её роль в группе – неизвестно.

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