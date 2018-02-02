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Spice Girls объединились спустя 20 лет!

Комментариев: 5
Знаменитая девичья группа снова вместе и готовится к записи нового альбома.
Spice Girls объединились спустя 20 лет!
Spice Girls объединились спустя 20 лет!
pinterest.com

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Слухи о воссоединении Spice Girls ходили ещё с прошлого года, но до конца так и не было известно, вернётся ли в группу Виктория Бекхем. Но так как именно на её страничке в Instagram первым появилось фото всех участниц, то не о чём беспокоиться. 

Люблю моих девочек! Целую!! 

 

Love my girls!!! So many kisses!!! X Exciting x #friendshipneverends #girlpower

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Пока что нет никакой точной информации о том, чем планирует заниматься группа. Ходят слухи о проектах в Японии и выпуске сборника лучших песен. Говорят, также, что Виктория Бекхем не планирует петь. Но какой тогда будет её роль в группе – неизвестно.

Напомним также, что Анита Луценко и Светлана Фус представили настольную книгу для женщин.

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Теги: Spice Girls, Виктория Бекхем, группа, возвращение
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  04.02.2018, 16:00
Оценка:  0
гость
Hasta manana, always be mine. Viva forever, I,ll be waiting everlasting like the sun. Live forever fore the moment ever searching for the one. А вы говорите в одну реку дважды войти нельзя. Скажу более, в одну реку и один раз войти нельзя. Только к Spice girls це не относится.
Станіслав+    04.02.2018, 15:47
Оценка:  +1
Станіслав+
Давно вже не гьолз, але ще цілком товарні тітки. ))
ЛюблюУкраину    04.02.2018, 14:04
Оценка:  +2
ЛюблюУкраину
дважды в одну реку нельзя войти
wnt    04.02.2018, 13:20
Оценка:  +9
wnt
Все эти и подобные "воссоединения" всего лишь на пару концертов, в лучшем случае на один сезон, чтобы на былой славе и любви фанатов бабок срубить и лишний раз дать о себе знать...
гость  (аноним)  04.02.2018, 13:17
Оценка:  +4
гость
Это ненадолго. Максимум полгода.
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