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Впервые на обложке Vogue: модель без макияжа

Комментариев: 2
Впервые в истории «Библии моды» на обложке появилась модель без мейк-апа.
Впервые на обложке Vogue: модель без макияжа
Впервые на обложке Vogue: модель без макияжа
pinterest.com

Для обложки февральского выпуска итальянской версии Vogue снялась Жизель Бюндхен. Это первая, за всю историю журнала, модель, которая снималась без макияжа.

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Съемка проходила дома у модели, в Бостоне. Жизель одета в накидку от Gucci и смешные домашние тапочки.

Примечательным есть и то, что помимо отсутствия макияжа, на фотосессии так же отсутствовал искусственный свет. Автором фотосета стал британский фотограф Джейми Хоуксворт. Он снимал модель на плёночную камеру.

Напомним также, что Рианна показала кольцо на безымянном пальце.

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Теги: Жизель Бюндхен, Vogue, журнал, модель, Италия, без макияжа
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  03.02.2018, 13:39
Оценка:  0
pусский
Фу, бля, старая пердунья...
=Комментарий  (аноним)  03.02.2018, 12:54
Оценка:  +2
=Комментарий
Без нижнего белья в порядке вещей, а без макияжа сенсация.
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