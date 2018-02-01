Впервые в истории «Библии моды» на обложке появилась модель без мейк-апа.

Впервые на обложке Vogue: модель без макияжа pinterest.com

Для обложки февральского выпуска итальянской версии Vogue снялась Жизель Бюндхен. Это первая, за всю историю журнала, модель, которая снималась без макияжа.

Читайте также: В Сети появились первые фото беременной Кирстен Данст

Съемка проходила дома у модели, в Бостоне. Жизель одета в накидку от Gucci и смешные домашние тапочки.

Примечательным есть и то, что помимо отсутствия макияжа, на фотосессии так же отсутствовал искусственный свет. Автором фотосета стал британский фотограф Джейми Хоуксворт. Он снимал модель на плёночную камеру.

Напомним также, что Рианна показала кольцо на безымянном пальце.