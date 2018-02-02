Регина Тодоренко опубликовала фото с мамой
Регина Тодоренко в своём Instagram опубликовала два фото незадолго до начала долгожданной церемонии награждения от журнала «Viva». В подписи к посту телеведущая поделилась с поклонниками своими предпочтениями в сладостях и раскрыла место, в котором часто бывает.
Пока все готовятся к премии #VivaСамыеКрасивые, мы с Маман поправляем настроение и едим в самой вкусной кондитерской @sweetbook_kiev ❤️ Девчата, признавайтесь , какой ваш самый любимый десерт? Я люблю тирамису , мама взяла вкуснейший торт 🍰 «Мерилин Монро»😋 #reginatodorenko #регинатодоренко #регинапутешественница 🌎🌏🌍🗺
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Вторая фотография была опубликована позже вечером уже на самом мероприятии. Регина предложила поклонникам оценить свой макияж по 10-бальной шкале и рассказала, где они с мамой прихорашивались перед церемонией.
Напомним также, что Дмитрий Комаров показал фото страниц своей первой книги.
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