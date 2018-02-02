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Регина Тодоренко опубликовала фото с мамой

Комментариев: 3
Известная телеведущая Регина Тодоренко посетила церемонию награждения «Viva» с мамой.
Регина Тодоренко опубликовала фото с мамой
Регина Тодоренко опубликовала фото с мамой
pinterest.com

Регина Тодоренко в своём Instagram опубликовала два фото незадолго до начала долгожданной церемонии награждения от журнала «Viva». В подписи к посту телеведущая поделилась с поклонниками своими предпочтениями в сладостях и раскрыла место, в котором часто бывает.

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Вторая фотография была опубликована позже вечером уже на самом мероприятии. Регина предложила поклонникам оценить свой макияж по 10-бальной шкале и рассказала, где они с мамой прихорашивались перед церемонией.

Напомним также, что Дмитрий Комаров показал фото страниц своей первой книги.

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Теги: Регина Тодоренко, телеведущая, фото, фото с мамой
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  03.02.2018, 16:18
Оценка:  0
гость
Надень ей намордник!
G10    03.02.2018, 14:35
Оценка:  0
G10
"церемония награждения" в сельском клубе колхозной овцы
pусский  (аноним)  03.02.2018, 13:41
Оценка:  -1
pусский
Регина, обработай мой писюн, только тебе одной из сраных хахлов доверю!
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