Регина Тодоренко опубликовала фото с мамой

Известная телеведущая Регина Тодоренко посетила церемонию награждения «Viva» с мамой.

Регина Тодоренко в своём Instagram опубликовала два фото незадолго до начала долгожданной церемонии награждения от журнала «Viva». В подписи к посту телеведущая поделилась с поклонниками своими предпочтениями в сладостях и раскрыла место, в котором часто бывает.

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Вторая фотография была опубликована позже вечером уже на самом мероприятии. Регина предложила поклонникам оценить свой макияж по 10-бальной шкале и рассказала, где они с мамой прихорашивались перед церемонией.

Напомним также, что Дмитрий Комаров показал фото страниц своей первой книги.