Кузьма "Скрябин": лучшие цитаты и последнее интервью

Сегодня, 2 февраля, 3 года со дня смерти Андрея Кузьменко.

Сегодня, 2 февраля, 3 года, как умер легендарный украинский музыкант Кузьма “Скрябин“. Он погиб 2 февраля 2015 года в ДТП вблизи села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

Многие известные лица, друзья Кузьмы, в том числе Наталья Могилевская, Мария Ефросинина, Ирина Билык, Алексей Мочанов, Оля Полякова, Надежда Мейхер, Анастасия Приходько, Антон Мухарский, Алан Бадоев, многие другие, а также президент Украины Пётр Порошенко и мэр Львова Андрей Садовый, выразили сочувствие и соболезнования по поводу случившегося.

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