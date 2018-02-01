Рианна показала кольцо на безымянном пальце
Поклонники подозревают, что совсем скоро Рианна выйдет замуж.
Популярная во всем мире певица Рианна заметно поправилась, но сейчас публика обсуждает не столько изменения в фигуре артистки, сколько ее возможную скорую свадьбу.
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Слухи о помолвке Рианны ходят давно, а на днях певица дала повод в очередной раз убедиться в достоверности этой информации. Рианна появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.
Так, поклонники Рианны уверены, что долго ждать свадьбу певицы не придется.
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