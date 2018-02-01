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Рианна показала кольцо на безымянном пальце

Комментариев: 1
Поклонники подозревают, что совсем скоро Рианна выйдет замуж.
Рианна показала кольцо на безымянном пальце (фото)
Рианна показала кольцо на безымянном пальце (фото)
GettyImages.com

Популярная во всем мире певица Рианна заметно поправилась, но сейчас публика обсуждает не столько изменения в фигуре артистки, сколько ее возможную скорую свадьбу.

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Слухи о помолвке Рианны ходят давно, а на днях певица дала повод в очередной раз убедиться в достоверности этой информации. Рианна появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.

Рианна фото
Рианна фото
gettyimages.com

Так, поклонники Рианны уверены, что долго ждать свадьбу певицы не придется.

Напомним, Яна Глущенко рассказала, где и с кем провела зимний отдых. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Рианна, певица, кольцо, обручальное кольцо, замужество, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
русский  (аноним)  01.02.2018, 13:53
Оценка:  0
русский
я начинаю переосмысливать !!!сало-тема!если я салом свой ан*с не помажу, рука не лезет.
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