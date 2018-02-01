Оля Цибульская сделала неожиданное заявление о своей беременности

В сети уже давно обсуждают предполагаемую беременность Оли Цибульской. Сама артистка никак не реагировала на подобные комментарии.

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И после очередной порции обсуждений ее округлившегося животика, певица решила расставить все точки над "і" и рассказала поклонникам правду.

Звезда на личной страничке в соцсети написала:

Сегодня в очередной раз меня "рассекретили". Оказывается, беременность можно определить по фото в инстаграм, даже если в кадре только нога! А по селфи вообще можно узнать пол будущего ребенка! В недавнем интервью журналистка спросила на каком я сроке и как назову малыша, а коллега после съемок посоветовала хорошего акушера. Поэтому я не вижу больше смысла скрывать и решила сделать сенсационное заявление – я не беременна, я толстая! Новогодние праздники, тазик оливье и мамины голубцы – вот причина ваших подозрений. Обещаю, что скоро вернусь в привычные размеры и возможно даже решусь продемонстрировать свои формы в откровенной фотосессии.

Оля Цибульская фото социальная сеть Instagram

Такого прямолинейного заявления не ожидал никто! Оля Цибульская давно доказала, что не боится быть смешной и это по праву уже можно назвать ее "фишкой".

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