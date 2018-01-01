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Алексей Гладушевский стал продюсером этно-поп группы

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Вчера, 31 января, состоялась премьера дебютного сингла "Big Fish" этно-поп коллектива Idealism addict.
Алексей Гладушевский стал продюсером этно-поп группы Idealism addict (аудио)
Алексей Гладушевский стал продюсером этно-поп группы Idealism addict (аудио)
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Idealism addict — проект, созданный независимым музыкантом Леной Ребрик в 2017 году в Киеве, продюсером которого стал Алексей Гладушевский в рамках его творческого объединения "Новые интеллигенты".

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Они познакомились после премьеры постановки пьесы Мишеля Марка Бушара "Том на ферме" — Диким театром. Ребрик создала оригинальные саундтреки к украинской постановке всемирно известной пьесы.

Idealism addict дословно означает последователь идеализма или зависимый от идеализма. Это название олицетворяет философию автора проекта, взгляд на мир сквозь войны, боль, терроризм, бедность, дискриминацию и страдания. Для того, чтобы остаться собой, чтобы остаться человеком, ты должен верить в нечто большее. Сама автор говорит, что для нее нечто "большим" — является музыка. Артистка не имеет музыкального образования и пишет музыку с помощью визуальной памяти и связи с космосом.

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Первый сингл из дебютного альбома, премьера которого запланирована на весну этого года, цепляет с первых секунд звучания: от глубокого, эмоционально-окрашенного вокала до волшебной, меланхоличной мелодии. Авторство музыки и слов принадлежит Лене Ребрик, а виолончель, скрипка и бэк-вокал — Анна Глухенькая, которая является второй половиной проекта idealism addict.

Лена Ребрик - автор песни - рассказывает:

"Big fish" — это песня о соответствии. О том, что ты не всегда создан для того места, должности, человека, и должен менять себя, подтачивать себя, чтобы тому месту подходить. Это обреченность и не имеет ничего общего со свободой. Всегда нужно найти силы и стать собой. Всегда нужно оставить ненавистную роль и стать собой. Каждый в итоге может стать той самой рыбой, которая поплывет в океан.

В ближайшее время коллектив планирует выпустить второй трек под названием "Колискова" и свой первый видеоклип.

Послушать дебютный сингл группы можно здесь:

 

Напомним также, что певица PhantomX представила новый клип RABOTAY.

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Теги: Алексей Гладушевский, продюссер, Idealism addict, дебют, сингл, аудио
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Источник: ivona bigmir)net

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