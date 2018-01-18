Ирина Сопонару опубликовала фото в свадебном платье со Степаном Казаниным

Участница шоу «Лига смеха» Ирина Сопонару сразу расставила все точки над «і».

Ни для кого не секрет, что актриса Ирина Сопонару состоит в отношениях с мужчиной из Великобритании. Они встречаются на расстоянии, но Ирина часто летает к возлюбленному, а он – к ней.

Допис, поширений Irina Soponaru (@irinasoponaru) 17 Січ 2018 р. о 11:43 PST

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А на днях Сопонару опубликовала фото, на котором позирует в фате и свадебной платье вместе с актером Студии «Квартал 95» Степаном Казаниным, который, к слову, женат:

Отметим, что Ирина сразу решила расставить все точки над «і», уточнив, что это фото со съемок.

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