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Ирина Сопонару опубликовала фото в свадебном платье со Степаном Казаниным

Комментариев: 4
Участница шоу «Лига смеха» Ирина Сопонару сразу расставила все точки над «і».
Ирина Сопонару опубликовала фото в свадебном платье со Степаном Казаниным
Ирина Сопонару опубликовала фото в свадебном платье со Степаном Казаниным
instagram.com/irinasoponaru

Ни для кого не секрет, что актриса Ирина Сопонару состоит в отношениях с мужчиной из Великобритании. Они встречаются на расстоянии, но Ирина часто летает к возлюбленному, а он – к ней.

 

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А на днях Сопонару опубликовала фото, на котором позирует в фате и свадебной платье вместе с актером Студии «Квартал 95» Степаном Казаниным, который, к слову, женат:

 

Отметим, что Ирина сразу решила расставить все точки над «і», уточнив, что это фото со съемок.

Напомним, Стивен Спилберг снимет римейк «Вестсайдской истории». Подробности по ссылке.

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Теги: Ирина Сопонару, 95 Квартал, Лига смеха, свадебное платье, фото, пост, инстаграм, Степан Казанин
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  31.01.2018, 14:12
Оценка:  0
гость
Степа красавчик. А она губы пересиликонила, а за шею забыла, складки как у шарпея.
гость  (аноним)  31.01.2018, 14:08
Оценка:  0
гость
Вона не наричка? Щось очі на закоті.
pусский  (аноним)  31.01.2018, 13:52
Оценка:  0
pусский
Бляяя, я на них малость пописал....
гость  (аноним)  31.01.2018, 13:37
Оценка:  0
гость
Фу, фу, фу!! Яка не гарна! Особливо на першому фото. ФУ!!!
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