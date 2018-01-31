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Артем КАЙ снялся со своей девушкой в откровенном клипе

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Артем КАЙ вернулся на сцену, сняв откровенный клип, переполенный недвусмысленными сценами.
Артем КАЙ занялся любовью с певицей у всех на глазах (видео)
Артем КАЙ занялся любовью с певицей у всех на глазах (видео)
пресс-служба артиста

Украинский исполнитель Артем КАЙ презентует свою новую видеоработу на песню «Доля». Руководил съемочным процессом талантливый украинский режиссер Влад Разиховский, известный своими работами для Александра Пономарёва, Светланы Лободы, группы «Друга ріка» и других.

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Съемки клипа проходили в очень камерной обстановке, а основной локацией стала старинная квартира. Артем КАЙ в своем клипе рассказывает об измене (чью именно – зритель для себя решает сам), параллельно с воспоминаниями о своей прошлой любви. В съемках также приняли участие музыканты из Нигерии, которые не только гармонично вписались в сюжет клипа, но и прониклись музыкой «Soul».

 

Съемки клипа Артема КАЙ фото
Съемки клипа Артема КАЙ фото
пресс-служба артиста

 

Главную роль любовницы Артема в клипе сыграла певица и по совместительству его же девушка Lida Lee. Свой выбор певец объясняет так:

Тому що тільки ми могли якомога правдиво прожити цю історію та показати на камеру справжнє кохання та біль.

 

Артем КАЙ фото
Артем КАЙ фото
пресс-служба артиста
фото Артем КАЙ
фото Артем КАЙ
пресс-служба артиста

 

Посмотреть видео можно здесь:

 

Напомним также, что TAYANNA представила конкурсный трек “Леля“, с которым будет бороться за право принять участие в Евровидении 2018.

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Теги: украинский певец, возвращение, видеоклип, клип, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  31.01.2018, 14:08
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