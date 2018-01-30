Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Не узнать: Андрей Шабанов показал, каким был в 20 лет

Комментариев: 1
Андрей Шабанов о себе 20-летнем: «Эта жгучая брюнетка».
Андрей Шабанов показал, каким был в 20 лет (фото)
Андрей Шабанов показал, каким был в 20 лет (фото)
instagram.com/shabanov.rock_n_roll

Ведущий и шоумен Андрей Шабанов  «дружит» с юмором и частенько подшучивает не только над происходящим и другими людьми. Он  также часто шутит по поводу своей внешности.

Шабанов опубликовал архивное фото. Судя по словам Андрея, на фото ему лет 20.

 

Андрей Шабанов в 20 лет фото
Андрей Шабанов в 20 лет фото
instagram.com/shabanov.rock_n_roll

 

Читайте также: Тина Кароль удивила поклонников латексным платьем

Сразу и не узнать Андрея Шабанова. Он действительно сильно изменился. Поэтому Шабанов решил уточнить, где же на фото он. А назвал он себя «жгучей брюнеткой» из-за длинных волос)

Да-да! Эта жгучая брюнетка справа, комплексующая по поводу размера своей груди - Я☝️ Год не помню. Вероятно, 1996-й:)

Напомним, что Александр Кривошапко показал свою маму. Хотя крайне редко показывает своих родных. Фото смотрите по ссылке.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.01.2018, 13:53
Оценка:  0
гость
а слева, что Даманский?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь