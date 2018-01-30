Не узнать: Андрей Шабанов показал, каким был в 20 лет
Андрей Шабанов о себе 20-летнем: «Эта жгучая брюнетка».
Ведущий и шоумен Андрей Шабанов «дружит» с юмором и частенько подшучивает не только над происходящим и другими людьми. Он также часто шутит по поводу своей внешности.
Шабанов опубликовал архивное фото. Судя по словам Андрея, на фото ему лет 20.
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Сразу и не узнать Андрея Шабанова. Он действительно сильно изменился. Поэтому Шабанов решил уточнить, где же на фото он. А назвал он себя «жгучей брюнеткой» из-за длинных волос)
Да-да! Эта жгучая брюнетка справа, комплексующая по поводу размера своей груди - Я️ Год не помню. Вероятно, 1996-й:)
Напомним, что Александр Кривошапко показал свою маму. Хотя крайне редко показывает своих родных. Фото смотрите по ссылке.
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