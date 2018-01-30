Премьера: певица PhantomX представила новый клип RABOTAY

На Youtube канале Phantomx Полины Крупчак, состоялась презентация нового видеоклипа на песню Rabotay.

Этой работой Полина продолжила сотрудничество не только с талантливым тандемом, который написал слова и музыку к песне Чужая-Другая, но и со съемочной группой Panacea Pictures. Режиссером клипа выступил Шляхтюк Сергей, который снимает уже третий клип для PhaNtomX.

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Съемки проходили в ноябре, на нескольких локациях Киева. Работа получилась очень искренней и раскрыла многогранные моменты отношений современных влюбленных пар.

Полина говорит:

Когда записывали трек на студии, я уже знала, что он понравится публике и его ждет теплый приём - ведь основным посылом работы является любовь, дающаяся свыше, которую так важно беречь и ставить на первый план. Это и есть главная ценность нашей жизни, которую мы с командой хотели передать в моем новом эмоциональном клипе.



Клип на песню Rabotay - шестая видеоработа певицы Phantomx Полины Крупчак. Напомним, что в данный момент, артистка активно работает над шоу-программой , которую вскоре представит в одном из столичных концерт-холлов.

Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что ALEKSEEV презентует клип на англоязычный сингл «Forever».