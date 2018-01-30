Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Премьера: певица PhantomX представила новый клип RABOTAY

Комментариев: 1
На Youtube канале Phantomx Полины Крупчак, состоялась презентация нового видеоклипа на песню Rabotay.
Певица PhantomX представила новый видео-клип RABOTAY
Певица PhantomX представила новый видео-клип RABOTAY
пресс-служба артиста

Этой работой Полина продолжила сотрудничество не только с талантливым тандемом, который написал слова и музыку к песне Чужая-Другая, но и со съемочной группой Panacea Pictures. Режиссером клипа выступил Шляхтюк Сергей, который снимает уже третий клип для PhaNtomX. 

Читайте также: "Голос Країни 8": сменивший пол Борис Апрель стал участником нового сезона шоу



Съемки проходили в ноябре, на нескольких локациях Киева. Работа получилась очень искренней и раскрыла многогранные моменты отношений современных влюбленных пар. 

Полина говорит:

Когда записывали трек на студии, я уже знала, что он понравится публике и его ждет теплый приём - ведь основным посылом  работы является любовь, дающаяся свыше, которую так важно беречь и ставить на первый план. Это и есть главная ценность нашей жизни, которую мы с командой хотели передать в моем новом эмоциональном клипе.


Клип на песню Rabotay - шестая видеоработа певицы Phantomx Полины Крупчак. Напомним, что в данный момент, артистка активно работает над шоу-программой , которую вскоре представит в одном из столичных концерт-холлов.

Посмотреть видео можно здесь:

 

Напомним также, что ALEKSEEV презентует клип на англоязычный сингл «Forever».

Поделись:
Теги: PhantomX, украинская группа, украинская певица, премьера, клип, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба артиста

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  30.01.2018, 14:18
Оценка:  0
гость
от ще цікаво. коли українець читає цю хірню англійськими буквами, то бачить слово "работай". а що бачить англієць, читаючи це слово? а?
гость  (аноним)  30.01.2018, 14:15
Оценка:  0
гость
назва півуньки - англійською, назва пісеньки - теж англійською. а як квоти на радіо українських пісеньок - так давай обов'язково. а може ХРЄН вам? вилупки. гидко слухать джоморощених музик
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь