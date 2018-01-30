Самый дорогой диджей мира DAVID GUETTA собрал в Киеве более 10 тысяч человек

28 января в киевском Международном выставочном центре состоялось сольное шоу знаменитого французского музыканта, продюсера и диджея David Guetta (Дэвид Гетта).

DAVID GUETTA собрал в Киеве более 10 тысяч человек (фото) пресс-служба

Специально для выступления в МВЦ построили сцену шириной с футбольное поле и высотой в шесть этажей. Сет Гетта длился полтора часа, на концерте прозвучали главные хиты диджея - Titanium, Hey Mama, 2U, Love is Gone, Ain’t A Party. Выступление в Украине стало частью European Arena Tour, который помимо Киева охватит одиннадцать городов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Польше, Швейцарии и Люксембурге.

DAVID GUETTA фото пресс-служба

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На разогреве у Дэвида выступили французский диджей HUGEL и голландский электронный дуэт DEEPEND, известный своими совместными работами c такими артистами, как The Avener, Feder, Thomas Jack, Robin Schulz, Akon и Matt Simons.

DAVID GUETTA концерт фото пресс-служба

Дэвид Гетта по праву считается одним из самых популярных и авторитетных электронных музыкантов на современной сцене. Дважды лауреат премии “Грэмми”, он на протяжении декады не покидал лучшую десятку Top 100 DJs британского журнала DJ Mag, а в 2011-м был назван читателями журнала диджеем №1 в мире. В активе Дэвида Гетты более 10 млн. проданных альбомов и более 40 млн. синглов. Пять студийных альбомов и 22 сингла музыканта становились платиновыми. Благодаря бесконечной череде хитов Дэвид Гетта превзошел по популярности многих поп-исполнителей первого эшелона. Мировые звезды буквально стоят в очереди чтобы поработать с ним как с музыкальным продюсером. В частности, он сотрудничал с такими знаменитыми артистами, как David Bowie, Justin Bieber, Rihanna, John Legend, Bruno Mars, Usher, Akon, Nicki Minaj, Snoop Dogg, Avicii, Fergie, LMFAO, Kiiara, Sia, Robin Schulz, Ludacris, Flo Rida и многие другие.

Фото с концерта DAVID GUETTA пресс-служба

Концерт DAVID GUETTA фото пресс-служба

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Один из показателей невероятной популярности Дэвида Гетты - количество фанатов в социальных сетях. Рекордные для электронной музыки 54 млн. подписчиков на Facebook, 8 млн. в Instagram и более 14 млн. в Youtube - достижения, которыми могут похвастаться только несколько мировых суперзвезд. Видеоклипы Дэвида Гетты были просмотрены в общей сложности более 10 млрд раз.

Фото DAVID GUETTA пресс-служба

Напомним также, что ALEKSEEV презентует клип на англоязычный сингл «Forever».