Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Грэмми-2018: победители премии

Комментариев: 1
Этой ночью, с 28 на 29 января, в Нью-Йорке состоялась торжественная церемония вручения музыкальных наград "Грэмми".
Грэмми-2018: победители премии
Грэмми-2018: победители премии
gettyimages.com

28 января в Лос-Анджелесе состоялась шестидесятая церемония вручения самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Семь премий досталось Бруно Марсу. Такие звезды, как Лэди Гага, Кеша, Лорди и SZA, не получили никаких премий.

Полный список победителей премии "Грэмми-2018":

Читай также: Появился первый комментарий относительно слухов об изменах Дональда Трампа супруге

  • "Запись года" —  24K Magic, Бруно Марс
  • "Песня года" — That's What I Like, Бруно Марс
  • "Лучший новый артист" — Алессия Кара
  • "Альбом года" — 24k Magic, Бруно Марс
  • "Лучшее вокальное поп-исполнение" —  Эд Ширан, Shape of You
  • "Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/ группой" — Portugal. The Man, Feel It Still
  • "Лучший вокальный поп-альбом" — Divide, Эд Ширан
  • "Лучшее рок-выступление" — Леонард Коэн, You Want It Darker
  • "Лучшая рок-композиция" — Run, Foo Fighters
  • "Лучший рок-альбом" — A Deeper Understanding, The War On Drugs
  • "Лучший альтернативный альбом" — Sleep Well Beast, The National
  • "Лучшее традиционное R&B-выступление" — Чайлдиш Гамбино (Дональд Гловер), Redbone
  • "Лучшая R&B-композиция" — That's What I Like, Бруно Марс
  • "Лучший урбан-альбом" —  Starboy, The Weeknd
  • "Лучший R&B-альбом" — 24k Magic, Бруно Марс
  • "Лучший танцевальный/электронный альбом" — 3-D the Catalogue, Kraftwerk
  • "Лучшее рэп-выступление" — Кендрик Ламар и Рианна, Loyalty
  • "Лучшая рэп-композиция" — Humble, Кендрик Ламар
  • "Лучший рэп-альбом" — Damn, Кендрик Ламар

    Читай также: Маколей Калкин признался, что у него были большие проблемы с отцом

     

  • "Лучшее музыкальное видео" — Humble, Кендрик Ламар
  • "Лучший кантри-альбом" — Man in the Woods, Крис Стэплтон
  • "Лучшая танцевальная запись" — Tonite, LCD Soundsystem
  • "Лучший латиноамериканский альбом" — El Dorado, Шакира
  • "Лучшая аранжировка" — Рэнди Ньюман, "Путин" 
  • "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение" — Даниил Трифонов, "Трансцендентные этюды" Ференца Листа
  • "Продюсер года" — Грег Курстин 

В номинации "Песня года" победила That's What I Like Bruno Mars:

Напомним, что на шоу "Голос Країни 8" выступила певица-трансгендер Зианджа, ранее известная как Борис Апрель.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  29.01.2018, 13:29
Оценка:  -1
pусский
Я выпустил вонючие газы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь