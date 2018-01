Грэмми-2018: победители премии

Этой ночью, с 28 на 29 января, в Нью-Йорке состоялась торжественная церемония вручения музыкальных наград "Грэмми".

28 января в Лос-Анджелесе состоялась шестидесятая церемония вручения самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Семь премий досталось Бруно Марсу. Такие звезды, как Лэди Гага, Кеша, Лорди и SZA, не получили никаких премий.

Полный список победителей премии "Грэмми-2018":

"Запись года" — 24K Magic, Бруно Марс

— 24K Magic, Бруно Марс "Песня года" — That's What I Like, Бруно Марс

— That's What I Like, Бруно Марс "Лучший новый артист" — Алессия Кара

— Алессия Кара "Альбом года" — 24k Magic, Бруно Марс

— 24k Magic, Бруно Марс "Лучшее вокальное поп-исполнение" — Эд Ширан, Shape of You

— Эд Ширан, Shape of You "Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/ группой" — Portugal. The Man, Feel It Still

— Portugal. The Man, Feel It Still "Лучший вокальный поп-альбом" — Divide, Эд Ширан

— Divide, Эд Ширан "Лучшее рок-выступление" — Леонард Коэн, You Want It Darker

— Леонард Коэн, You Want It Darker "Лучшая рок-композиция" — Run, Foo Fighters

— Run, Foo Fighters "Лучший рок-альбом" — A Deeper Understanding, The War On Drugs

— A Deeper Understanding, The War On Drugs "Лучший альтернативный альбом" — Sleep Well Beast, The National

— Sleep Well Beast, The National "Лучшее традиционное R&B-выступление" — Чайлдиш Гамбино (Дональд Гловер), Redbone

— Чайлдиш Гамбино (Дональд Гловер), Redbone "Лучшая R&B-композиция" — That's What I Like, Бруно Марс

— That's What I Like, Бруно Марс "Лучший урбан-альбом" — Starboy, The Weeknd

— Starboy, The Weeknd "Лучший R&B-альбом" — 24k Magic, Бруно Марс

— 24k Magic, Бруно Марс "Лучший танцевальный/электронный альбом" — 3-D the Catalogue, Kraftwerk

— 3-D the Catalogue, Kraftwerk "Лучшее рэп-выступление" — Кендрик Ламар и Рианна, Loyalty

— Кендрик Ламар и Рианна, Loyalty "Лучшая рэп-композиция" — Humble, Кендрик Ламар

— Damn, Кендрик Ламар "Лучший рэп-альбом" — Damn, Кендрик Ламар

— Damn, Кендрик Ламар "Лучшее музыкальное видео" — Humble, Кендрик Ламар

— Humble, Кендрик Ламар "Лучший кантри-альбом" — Man in the Woods, Крис Стэплтон

— Man in the Woods, Крис Стэплтон "Лучшая танцевальная запись" — Tonite, LCD Soundsystem

— Tonite, LCD Soundsystem "Лучший латиноамериканский альбом" — El Dorado, Шакира

— El Dorado, Шакира "Лучшая аранжировка" — Рэнди Ньюман, "Путин"

— Рэнди Ньюман, "Путин" "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение" — Даниил Трифонов, "Трансцендентные этюды" Ференца Листа

— Даниил Трифонов, "Трансцендентные этюды" Ференца Листа "Продюсер года" — Грег Курстин

В номинации "Песня года" победила That's What I Like Bruno Mars:



