Грэмми-2018: победители премии
Этой ночью, с 28 на 29 января, в Нью-Йорке состоялась торжественная церемония вручения музыкальных наград "Грэмми".
28 января в Лос-Анджелесе состоялась шестидесятая церемония вручения самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Семь премий досталось Бруно Марсу. Такие звезды, как Лэди Гага, Кеша, Лорди и SZA, не получили никаких премий.
Полный список победителей премии "Грэмми-2018":
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- "Запись года" — 24K Magic, Бруно Марс
- "Песня года" — That's What I Like, Бруно Марс
- "Лучший новый артист" — Алессия Кара
- "Альбом года" — 24k Magic, Бруно Марс
- "Лучшее вокальное поп-исполнение" — Эд Ширан, Shape of You
- "Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/ группой" — Portugal. The Man, Feel It Still
- "Лучший вокальный поп-альбом" — Divide, Эд Ширан
- "Лучшее рок-выступление" — Леонард Коэн, You Want It Darker
- "Лучшая рок-композиция" — Run, Foo Fighters
- "Лучший рок-альбом" — A Deeper Understanding, The War On Drugs
- "Лучший альтернативный альбом" — Sleep Well Beast, The National
- "Лучшее традиционное R&B-выступление" — Чайлдиш Гамбино (Дональд Гловер), Redbone
- "Лучшая R&B-композиция" — That's What I Like, Бруно Марс
- "Лучший урбан-альбом" — Starboy, The Weeknd
- "Лучший R&B-альбом" — 24k Magic, Бруно Марс
- "Лучший танцевальный/электронный альбом" — 3-D the Catalogue, Kraftwerk
- "Лучшее рэп-выступление" — Кендрик Ламар и Рианна, Loyalty
- "Лучшая рэп-композиция" — Humble, Кендрик Ламар
- "Лучший рэп-альбом" — Damn, Кендрик Ламар
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- "Лучшее музыкальное видео" — Humble, Кендрик Ламар
- "Лучший кантри-альбом" — Man in the Woods, Крис Стэплтон
- "Лучшая танцевальная запись" — Tonite, LCD Soundsystem
- "Лучший латиноамериканский альбом" — El Dorado, Шакира
- "Лучшая аранжировка" — Рэнди Ньюман, "Путин"
- "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение" — Даниил Трифонов, "Трансцендентные этюды" Ференца Листа
- "Продюсер года" — Грег Курстин
В номинации "Песня года" победила That's What I Like Bruno Mars:
Напомним, что на шоу "Голос Країни 8" выступила певица-трансгендер Зианджа, ранее известная как Борис Апрель.
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