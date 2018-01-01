Певица Индира заряжает позитивной энергетикой в новом клипе на песню «ДМЛ»

Новое танцевальное видео популярной артистки на песню «Делай меня любовь» - это первый подарок поклонникам в этом году.

Певица Индира активно включилась в работу после новогодних праздников. Популярная артистка решила не откладывать в долгий ящик премьеру нового клипа и порадовать новой видеоработой.

Индира фото пресс-служба

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Трек Индире подарил хитмейкер Кирилл Павлов, известный сотрудничеством с певицей Светланой Лободой - «Случайная», певцом Alekseev - «Океанами стали» и песня «Навсегда» и другими артистами.

Кирилл Павлов, который, к тому же, в этой работе выступил еще и саунд-продюсером песни, рассказал:

Я верю в талант Индиры. Я уверен, что она певица новой генерации. За такими исполнительницами будущее украинского шоу-бизнеса.

Певица Индира фото пресс-служба

Сюжет клипа артистка вместе с командой выбирала очень долго и кропотливо. Сразу несколько режиссеров предлагали свои варианты, но Индира остановилась на оригинальной творческой задумке Димы Манифеста и Мити Шмурака, которые известны зрителям своими работами с группой DZIDZIO, певицей Олей Поляковой и другими исполнителями.

Фото Индиры пресс-служба

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Подготовка к съемкам клипа длилась около двух месяцев. Для визуализации задуманных спецэффектов Manifest productions пригласила именитого консультанта работающего со множеством известных исполнителей по всему миру. В итоге, фишкой клипа стала круговая съемка. Оператор объехал Индиру более 10 000 тысяч раз.

Фото певицы Индиры пресс-служба

Съемки длились 25 часов на нескольких локациях.

Певица в клипе предстала перед зрителями в трех ярких образах, которые она сама лично придумала специально для этого клипа.

Артистка Индира фото пресс-служба

В визуализации песни «ДМЛ» используется оптический прием, который еще ни разу не использовался в музыкальных клипах. Работа получилась очень яркой и насыщенной, с отличными спецэффектами, которая хорошо характеризует певицу и доносит до зрителей позитивную энергетику Индиры.

Посмотреть новое видео на песню “ДМЛ“ Индиры можно здесь: