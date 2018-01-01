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Певица Индира заряжает позитивной энергетикой в новом клипе на песню «ДМЛ»

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Новое танцевальное видео популярной артистки на песню «Делай меня любовь» - это первый подарок поклонникам в этом году.
Певица Индира заряжает энергетикой в новом видео-клипе на песню ДМЛ (фото)
Певица Индира заряжает энергетикой в новом видео-клипе на песню ДМЛ (фото)
пресс-служба

Певица Индира активно включилась в работу после новогодних праздников. Популярная артистка решила не откладывать в долгий ящик премьеру нового клипа и порадовать новой видеоработой.

 

Индира фото
Индира фото
пресс-служба

 

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Трек Индире подарил хитмейкер Кирилл Павлов, известный сотрудничеством с певицей Светланой Лободой - «Случайная», певцом Alekseev - «Океанами стали» и песня «Навсегда» и другими артистами.

Кирилл Павлов, который, к тому же, в этой работе выступил еще и саунд-продюсером песни, рассказал:

Я верю в талант Индиры. Я уверен, что она певица новой генерации. За такими исполнительницами будущее украинского шоу-бизнеса.

 

Певица Индира фото
Певица Индира фото
пресс-служба

 

Сюжет клипа артистка вместе с командой выбирала очень долго и кропотливо. Сразу несколько режиссеров предлагали свои варианты, но Индира остановилась на оригинальной творческой задумке Димы Манифеста и Мити Шмурака, которые известны зрителям своими работами с группой DZIDZIO, певицей Олей Поляковой и другими исполнителями. 

 

Фото Индиры
Фото Индиры
пресс-служба

 

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Подготовка к съемкам клипа длилась около двух месяцев. Для визуализации задуманных спецэффектов Manifest productions пригласила именитого консультанта работающего со множеством известных исполнителей по всему миру. В итоге, фишкой клипа стала круговая съемка. Оператор объехал Индиру более 10 000 тысяч раз. 

 

Фото певицы Индиры
Фото певицы Индиры
пресс-служба

 

Съемки длились 25 часов на нескольких локациях.

Певица в клипе предстала перед зрителями в трех ярких образах, которые она сама лично придумала специально для этого клипа.  

 

Артистка Индира фото
Артистка Индира фото
пресс-служба

 

В визуализации песни «ДМЛ» используется оптический прием, который еще ни разу не использовался в музыкальных клипах. Работа получилась очень яркой и насыщенной, с отличными спецэффектами, которая хорошо характеризует певицу и доносит до зрителей позитивную энергетику Индиры.

Посмотреть новое видео на песню “ДМЛ“ Индиры можно здесь:

 

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Теги: Индира, украинская певица, клип, новый клип, видео, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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