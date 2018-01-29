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Появился первый комментарий относительно слухов об изменах Дональда Трампа супруге

Комментариев: 2
СМИ пишут, что Мелания Трамп не сопровождает супруга во время официальных визитов из-за его измен.
Первый комментарий от изменах Дональда Трампа супруге Мелании Трамп (фото)
Первый комментарий от изменах Дональда Трампа супруге Мелании Трамп (фото)
gettyimages.com
Недавно в прессе появились разговоры о том, что Мелания Трамп из-за семейных проблем решила не появляться на публике. А точнее, не сопровождать супруга во время официальных встреч из-за слухов об изменах Трампа.
Много раз появлялись слухи о том, что Дональд Трамп, будучи в браке, изменял Мелании Трамп. И все это время никаких комментариев от семьи, относительно этих домыслов, не было.
Дональд и Мелания Трамп фото
Дональд и Мелания Трамп фото
gettyimages.com
 
А тут впервые представители семьи решили прокомментировать догадки прессы. Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм написала пост на своей странице в Twitter, в котором заявила, что все эти домыслы – абсурд и выдумка:
 
Список безнадежных и плоских ложных сообщений о миссис Трамп, опубликованных в печатных изданиях и телешоу, просочился в сообщения "основного потока". Она (Мелания Трамп) ориентирована на свою семью и роль первой леди, а не на нереалистичных сценариях, ежедневно муссируемых фейковыми новостями.
twitter.com
 
Напомним, что Маколей Калкин признался, что у него были большие проблемы с отцом. Он был очень жестоким с ним в детстве. 
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Теги: Дональд Трамп, Мелания Трамп, Америка, измена, супружеская измена, официальное заявление
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  29.01.2018, 13:33
Оценка:  0
pусский
Хочу нюхнуть, чем она пердит и кончить ей на очко, бля!
Вурдалак    29.01.2018, 12:49
Оценка:  0
Вурдалак
Капризная и неблагодарная.
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