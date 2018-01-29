Ванесса Паради выходит замуж?

Ванесса Паради встречается с Самюэлем Беншетри.

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Ванессе Паради, экс-супруге Джонни Деппа, уже год приписывают роман с режиссером Самюэлем Беншетри. Французкие СМИ утверждают, что у пары все серьезно и вот-вот состоится свадьба.

По словам источника, чье имя пресса не сообщает, свадьба Ванессы Паради и Самюэля Беншетри состоится летом 2018-го года:

Свадьба будет 19 июля на острове Иль-де-Ре. Все пройдет на роскошной вилле, где летом часто отдыхают французские знаменитости.

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри фото GettyImages.com

Правда ли это? Сложно говорить. Ведь пара не только не комментирует свою личную жизнь, но и не выходит вместе на публику, чем не дает новых поводов для разговоров о них.

Напомним, что совсем скоро состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Подробности читайте по ссылке.