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Джек Уайт запретил снимать видео на своих концертах

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Популярный американский музыкант рассказал, что не любит, когда зрители большую часть выступления видят через экран смартфона.
Джек Уайт запретил снимать видео на своих концертах
Джек Уайт запретил снимать видео на своих концертах
nme.com

Американский музыкант и экс-лидер группы The White Stripes Джек Уайт сообщил, что на его концертах будет запрещена съемка на мобильные устройства, пишет NME. Нововведение коснётся только сольных выступлений Уайта. На музыкальных фестивалях, где музыкант примет участие, зрители вольны делать что хотят.

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По словам артиста, его очень огорчает то, что, вместо наслаждения концертом, его поклонники тратят все силы на то, чтобы заснять как можно больше фрагментов выступления. Уайт так же отметил, что из-за «телефонной лихорадки» люди даже не могут нормально аплодировать или двигаться в такт музыке.  

Некоторых артистов это не очень волнует, но для меня во время концерта важно получать от толпы какую-то реакцию. Когда я отдаю ей свою энергию и не получаю ничего взамен, у меня возникает вопрос: не трачу ли я свое время попусту?

Напомним также, что Елена Коляденко предложила украинским артистам сменить профессию.

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Теги: Джек Уайт, певец, музыкант
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