Стивен Спилберг снимет римейк «Вестсайдской истории»
В сети появились официальные приглашения на кастинг на главные роли в фильме “Вестсайдская история“. Сценарий для римейка напишет Тони Кашнер. Отметим, что Тони Кашнер и Стивен Спилберг уже работали вместе над картиной «Линкольн» (2012). Друг Кашнера, Марк Харрис опубликовал эту новость в своём Twitter.
Exciting Harris/Kushner household news: Something's coming. Something good. (h/t @marciliroff) pic.twitter.com/IlCV4VnGt6— Mark Harris (@MarkHarrisNYC) 26 января 2018 г.
Слухи об этом ходили уже давно. Сам Спилберг в 2016 году говорил о том, что хочет снять новую версию известного мюзикла. Также режиссёр рассказал о том, что на получение авторских прав у него ушло 15 лет!
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