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Стивен Спилберг снимет римейк «Вестсайдской истории»

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Знаменитый голливудский режиссёр ищет актёров в римейк «вечной истории о любви».
Стивен Спилберг снимет римейк «Вестсайдской истории»
Стивен Спилберг снимет римейк «Вестсайдской истории»
pinterest.com

В сети появились официальные приглашения на кастинг на главные роли в фильме “Вестсайдская история“. Сценарий для римейка напишет Тони Кашнер. Отметим, что Тони Кашнер и Стивен Спилберг уже работали вместе над картиной «Линкольн» (2012). Друг Кашнера, Марк Харрис опубликовал эту новость в своём Twitter.

Слухи об этом ходили уже давно. Сам Спилберг в 2016 году говорил о том, что хочет снять новую версию известного мюзикла. Также режиссёр рассказал о том, что на получение авторских прав у него ушло 15 лет! 

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Теги: Стивен Спилберг, риежиссёр, Вестсайдская история, римейк
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