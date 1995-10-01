Стивен Спилберг снимет римейк «Вестсайдской истории»

Знаменитый голливудский режиссёр ищет актёров в римейк «вечной истории о любви».

В сети появились официальные приглашения на кастинг на главные роли в фильме “Вестсайдская история“. Сценарий для римейка напишет Тони Кашнер. Отметим, что Тони Кашнер и Стивен Спилберг уже работали вместе над картиной «Линкольн» (2012). Друг Кашнера, Марк Харрис опубликовал эту новость в своём Twitter.

Слухи об этом ходили уже давно. Сам Спилберг в 2016 году говорил о том, что хочет снять новую версию известного мюзикла. Также режиссёр рассказал о том, что на получение авторских прав у него ушло 15 лет!

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